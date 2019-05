Fotocamere compatte Panasonic: tutta la gamma del produttore

Fotocamere compatte Panasonic: quale comprare

Panasonic non è certo un brand che ha bisogno di molte presentazioni, in piedi da quasi un secolo è riuscita ad inserirsi in diversi mercati, riuscendo a spiccare nell’ultimo periodo anche nel mondo delle fotocamere digitali. Quando pensiamo a delle fotocamere compatte Panasonic pensiamo subito ad una grande qualità sopratutto per quanto riguarda la parte legata al video.

Quello che piace particolarmente delle fotocamere compatte Panasonic è proprio la loro versatilità, data da un corpo estremamente piccolo e delle prestazioni ottime sia per quanto riguarda la parte fotografica che nel lato video. Questo vuol dire che con una fotocamera compatta Panasonic non dovrete mai preoccuparvi di rischiare di perdere un’occasione, perché potete avere con voi una fotocamera in grado di comportarsi bene nella maggior parte dei momenti che vi si presenteranno.

Per distinguersi dalla concorrenza il marchio giapponese ha ben pensato ad alcune funzioni interessanti che si trovano esclusivamente sui modelli Panasonic, uno dei più famosi ed intriganti è la funzione Post Focus che permette di scegliere il punto di messa a fuoco anche dopo aver scattato. Questa funzione oltre ad essere molto innovativa, risulta utilissima perché permette di ottenere una messa a fuoco precisa ed accurata esattamente nel punto che vogliamo sia nitido. Troviamo inoltre la modalità 4K Photo che permette di acquisire facilmente un singolo fotogramma di un video in 4K per esportare il frame alla stessa risoluzione di 8 megapixel. Questa funzione è particolarmente utile quando c’è il bisogno di “cogliere l’attimo” e riprendere l’esatto momento in cui avviene un’azione: in questo modo ci basterà effettuare la ripresa con la modalità 4K Photo ed estrapolare poi l’immagine migliore dal video ad alta risoluzione. Infine tra le impostazioni uniche e innovative di Panasonic troviamo la tecnologia DFD (Depth from Defocus) che rappresenta un sistema di autofocus a contrasto che permette di arrivare ad una velocità pari a 0,07 secondi e realizzare scatti in sequenza con AF tracking a circa 7 fps. Questo sistema, pensato sopratutto per le più moderne mirrorless del produttore ma presente anche su alcune fotocamere compatte Panasonic, risulta particolarmente vantaggioso per i video dal momento che il soggetto una volta “agganciato” sarà praticamente sempre a fuoco anche quando è in movimento.

Per quanto riguarda le compatte il produttore è stato in grado di creare modelli innovativi e davvero interessanti sopratutto se andiamo a guardare la fascia dei top di gamma, che può vantare di risoluzioni video in 4K e lenti luminose e di ottima qualità. Non mancano comunque i modelli economici, accessibili a chiunque e che permettono di approcciarsi al mondo di Panasonic. Il produttore ha deciso di sviluppare anche delle fotocamere rugged, resistenti a tutto: dalle basse temperature alle cadute, fino a spingersi nelle profondità marine. Insomma la scelta per quanto riguarda le fotocamere compatte Panasonic è davvero vasta e trovare il modello più adatto alle proprie esigenze e al proprio portafoglio risulta un gioco da ragazzi. Vediamo allora nello specifico i modelli più interessanti delle fotocamere compatte Panasonic che abbiamo diviso per fascia di prezzo in questa guida dedicata.