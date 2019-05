Fotocamere compatte Olympus: la gamma completa del produttore

Olympus Stylus Tg-5

Olympus Stylus TG-5 è il dispositivo da prendere come riferimento per quanto riguarda le fotocamere compatte Olympus. Questo modello è l’evoluzione della Olympus TG-4, con un processore d’immagine migliorato e di ultima generazione ed un sensore d’immagine che regge meglio le alte sensibilità ISO. Infatti su questa fotocamera troviamo un sensore BSI CMOS da 12 megapixel che rappresenta un compromesso eccellente tra qualità degli scatti e sensibilità ISO. La grandezza del sensore è la stessa del modello precedente, ma questa volta i pixel sono di meno ma più grossi, e questo si traduce in un rumore digitale più basso. Inoltre ricordiamo che se l’obiettivo è quello di scattare per condividere le foto sui social network o effettuare stampe di medie dimensioni, 12 megapixel sono più che sufficienti. Il processore d’immagine TruePic VIII è stato preso direttamente dall’ammiraglia delle mirrorless Olympus, la O-MD Mark II, che garantisce ottimi risultati per quanto riguarda la raffica di foto che arriva a 20 fps e la tecnologia Pro Capture che permette di acquisire alcuni fotogrammi prima e dopo la pressione del pulsante di scatto, in modo da selezionare la foto migliore. L’obiettivo che viene utilizzato per catturare le immagini è uno zoom versatile 4x da 25 a 100mm equivalenti con un’apertura f/2-4.9. Stiamo parlando quindi di un’obiettivo davvero molto luminoso che, unito all’ottima resistenza agli ISO permette di scattare tranquillamente anche quando le condizioni di luce non sono ottimali.

L’apertura così ampia riesce a donare anche ottimi bokeh, inoltre la fotocamera è ideale anche per la fotografia macro dal momento che è possibile con la modalità Microscope scattare a solo 1 cm di distanza dal soggetto. Infine Olympus TG-5 non delude nemmeno per quanto riguarda la parte video dal momento che è in grado di effettuare riprese in 4K a 30 fps e in full HD a 120 fps. La ciliegina sulla torta sta nel design di questa compatta che è pensato non solo per resistere agli urti, ma anche per contare sugli accessori opzionali creati appositamente. In particolar modo troviamo: il flash diffusore circolare Olympus FD-1 da attaccare attorno alla lente e che permette di ottenere scatti macro ancora più suggestivi; l’aggiuntivo ottico fisheye Olympus FCON-T01 che permette di creare immagini con un angolo di 130 gradi estendendo la lunghezza focale a 19 mm; l’aggiuntivo ottico tele converter Olympus TCON‑T01 che aumenta ulteriormente la lunghezza focale di 1,7x; l’adattatore Olympus CLA-T01 che serve per aggiungere filtri e montare gli aggiuntivi ottici alla fotocamera; e la custodia subacquea Olympus PT-058 per chi non si accontenta dei 15 metri di profondità e vuole spingersi fino a 40 metri. Dulcis in fundo troviamo il chip WiFi per spostare rapidamente e in qualunque momento le foto ai dispositivi mobili come smartphone e Tablet e il GPS per la geolocalizzazione.

La Olympus Stylus TG-5 è attualmente l’unico, e quindi migliore, prodotto che fa parte delle fotocamere compatte Olympus . La possibilità di aggiungere gli accessori, i video in 4K e la resistenza all’acqua e alle cadute e l’ottima resa ad alti ISO fanno di questo prodotto un ottimo compagno per ogni avventura. Ideale anche per chi ha già una reflex o una mirrorless ma vuole una fotocamera da utilizzare in situazioni estreme e senza doversi preoccupare di eventuali cadute o schiacciamenti.