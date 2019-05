Fotocamere compatte Leica: tutta la gamma del produttore

Fotocamere compatte Leica: quale comprare

Leica ha sede in Germania a Wetzlar ed è un marchio che riunisce tre diverse aziende europee svizzere e tedesche. Quello che rende unico questo brand è l’attenzione quasi maniacale che riguarda tutto il processo produttivo di una fotocamera fino ad arrivare alla commercializzazione. Le fotocamere infatti vengono assemblate artigianalmente e testate una ad una per garantire un’efficienza fuori dal comune. Anche i materiali che vengono utilizzati sono qualitativamente superiori alla maggior parte delle fotocamere degli altri brand: le fotocamere Leica sono per lo più costruite in metallo mentre gli latri brand prediligono l’utilizzo di materiali plastici. Tutto questo porta ad una “personalità” degli scatti unica che solo questo brand riesce a fornire. Inoltre bisogna considerare che una fotocamera Leica si svaluta molto più lentamente rispetto ad altre fotocamere, motivo principale per cui il loro valore è più alto della media. Dopo aver capito il motivo per cui questo brand costa così tanto, concentriamoci sulle fotocamere compatte Leica e cerchiamo di capire le loro caratteristiche principali.

La prima cosa da considerare per quanto riguarda le fotocamere compatte Leica è che, se paragonate ai top di gamma degli altri produttori la differenza a livello di prestazioni si percepisce meno. Questo è uno dei motivi principali per cui queste fotocamere costano così tanto: si tratta di modelli top di gamma che quindi non possono essere paragonate alle compatte economiche, bensì ai modelli migliori delle fotocamere compatte di altri produttori come Sony, Panasonic o Fujifilm. Facendo questo confronto ci si rende conto che la differenza di prezzo non è più così elevata.

Tenendo a mente quanto detto prima, quando si sceglie di acquistare una fotocamera Leica non c’è bisogno di perdersi tra una moltitudine di modelli per comprendere le varie sfumature, di fatto si sta già valutando di acquistare modelli preformanti e al passo con i tempi. Quello che cambia quindi è la tipologia di prodotto che si orienta a target diversi rispondendo ad esigenze specifiche. Scopriamo, quindi, quali sono i prodotti che abbiamo selezionato per questa guida alle fotocamere compatte Leica.