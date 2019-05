Fotocamere compatte impermeabili: la nostra guida all'acquisto

Fotocamere compatte impermeabili: quale comprare

Il discorso da fare per le fotocamere compatte impermeabili è molto simile a quello della miglior fotocamera subacquea, con la differenza che in questo caso andranno considerati maggiormente i parametri legati alle prestazioni della fotocamera a discapito dei metri di profondità che il modello è in grado di raggiungere che saranno di minore importanza. Quando si cerca tra le migliori fotocamere compatte impermeabili ci si scontra per forza con i modelli rugged, resistenti a acqua, polvere, sabbia, cadute e schiacciamento. Grazie a tutte queste caratteristiche le fotocamere rugged sono adatte ad un pubblico sportivo e avventuroso, ma anche per chi ama divertirsi con gli amici senza farsi troppi problemi e ottenere degli scatti delle vacanze grandiosi da condividere con i propri amici. Infatti con le fotocamere compatte impermeabili non dovremo preoccuparci di portare la fotocamera in mare o in piscina e non avremo nemmeno il problema di dimenticarla in tasca. Questi modelli sono quindi i migliori in assoluto se volete ottenere dei ricordi favolosi per l’estate, ma vi saranno utili anche in inverno con la neve.

Quando si guarda una scheda tecnica di una fotocamera di questo tipo bisogna prestare attenzione all’apertura massima del diaframma che può cambiare di molto la qualità dei vostri scatti, ma anche la resistenza agli ISO e alla distanza focale coperta dallo zoom. Le fotocamere compatte impermeabili non hanno infatti la possibilità di cambiare lente, motivo per cui è utile prestare attenzione a questo parametro

In questa guida sono presenti modelli di fotocamere che non necessariamente possono essere immerse fino a decine di metri. La definizione “impermeabili” fa infatti capire che i prodotti che abbiamo selezionato sono in grado di resistere a schizzi o ad immersioni non molto profonde. Ovviamente più sarà alto il prezzo delle fotocamere, maggiore sarò la loro resistenza e la loro qualità fotografica. Abbiamo inserito le fotocamere compatte impermeabili in ordine di prezzo, partendo dalle più economiche fino ad arrivare alle più costose.