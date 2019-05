Fotocamere compatte full frame: la nostra selezione

Fotocamere compatte full frame: quale comprare

Chi ci segue ormai lo sa, il sensore è l’elemento chiave delle fotocamere che influisce sui due fattori più importanti da tenere in considerazione quando si decide di acquistare una macchina fotografica: qualità e prezzo. Se da un lato infatti un sensore grande comporta una migliore resa in termini qualitativi, una migliore resistenza al rumore digitale e in generale delle performance migliori; dall’altro lato ci sono dei costi più elevati, un ingombro maggiore ed una serie di specifiche tecniche che fanno sentire il loro peso sul nostro portafoglio. Infatti potremmo banalizzare dicendo che quando si parla di fotocamere compatte full frame, i produttori decidono di farle bene, rispondendo alle richieste dei clienti più esigenti e cercando di offrire le migliori prestazioni possibili. Tutto ciò ovviamente ha un costo e un ingombro che bisogna sempre tenere a mente quando si parla di una fotocamera compatta.

I produttori che hanno deciso di concentrare le loro forze maggiori per offrire prodotti con un basso ingombro e allo stesso tempo elevate prestazioni sono principalmente due: Leica e Sony; due aziende con una storia molto diversa ma con lo stesso obiettivo: offrire il top senza badare a spese. Andremo ad analizzare meglio le rispettive fotocamere full frame all’interno di questa guida, ma prima di fare ciò è opportuno fare diverse considerazioni.

In primo luogo dobbiamo pensare che una fotocamera con un sensore così grande non è propriamente adatta ad integrare delle ottiche in grado di coprire distanze focali differenti, come ad esempio gli obiettivi zoom e superzoom. Infatti più il sensore è grande e più grande dovrà essere la lente integrata all’interno della fotocamera ma a questo punto di perderebbe il senso di compatta. Per questo motivo il compromesso è accettare di utilizzare una lente con focale fissa, che risponde quindi a specifiche esigenze e modalità di utilizzo, ma permette per lo meno di rendere la fotocamera a livelli di portabilità ancora accettabili.

A questo punto verrebbe da chiedersi, quale potrebbe essere il motivo per cui dovrei scegliere di acquistare una fotocamera full frame, con un’ottica fissa che non potrò più cambiare, un ingombro e un peso che comunque si fanno sentire in qualche modo e ad un prezzo molto elevato? La risposta come al solito è soggettiva ma bisogna pensare che queste fotocamere sono pensate principalmente per i professionisti, che sono disposti a spendere dei soldi in più per rendersi la vita più facile e soddisfare meglio le esigenze dei propri clienti. Ma potrebbe essere anche la scelta di chi per un motivo di stile vuole scattare solo ad una certa distanza focale, e imprimere in questo modo la sua “firma”. Ragionando sotto quest’ottica ha molto senso acquistare una fotocamera di questo tipo, poiché permette di non avere problemi con la pulizia del sensore; di avere tutto sotto controllo dal momento che si tratta di un pezzo unico; ed unire in questo modo anche la portabilità che acquista un vantaggio enorme.

A questo punto siamo pronti per scoprire quali sono le fotocamere compatte full frame che vale la pena acquistare questo mese. Per quanto riguarda la modalità di utilizzo noi abbiamo fatto solo degli esempi, ma è chiaro che ci possono essere molti altri motivi per cui si può decidere di acquistare un modello simile, vi invitiamo a dirci la vostra opinione e idea in merito nel box dei commenti di quest’articolo.