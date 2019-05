Fotocamere compatte Fuji: tutta la gamma del produttore

Fotocamere compatte Fuji: quale comprare

Purtroppo per quanto riguarda le fotocamere compatte Fuji la scelta non è vasta. Il produttore ha deciso di focalizzarsi maggiormente sulle mirrorless Fuji e concentrare lì la maggior parte delle energie, mentre nel reparto delle compatte ha creato giusto alcuni modelli molto particolari. Questo vuol dire che è anche difficile scegliere i migliori modelli tra le fotocamere compatte Fuji dal momento che sono davvero pochi, così come è difficile paragonare questi modelli con atri brand poiché sono prodotti unici che non possono nemmeno entrare in competizione con le altre fotocamere presenti sul mercato.

Attualmente quindi i prodotti presenti tra le fotocamere compatte Fuji sono di due categorie: troviamo una gamma di fotocamere rugged e una gamma di fotocamere premium. La prima comprende modelli molto economici in grado di resistere a qualunque cosa. Grazie a queste compatte sarà possibile scattare foto e video durante un’immersione al mare o mentre ci si trova in montagna. Le fotocamere che fanno parte di questa categoria sono le FinePix e si caratterizzano per la loro resistenza e per la loro semplicità d’uso. La seconda categoria integra invece i modelli più costosi e performanti. Si tratta di fotocamere con sensori APS-C, uno dei formati più grandi che è possibile trovare sulle compatte, e sono dedicati soprattutto a chi cerca il miglior compromesso tra portabilità e qualità generale. Grazie alle caratteristiche di cui sono dotate queste compatte, si possono tranquillamente paragonare alle reflex o mirrorless della stessa fascia. Inoltre i modelli premium sono dotati di simulazione pellicola e riescono ad offrire dei JPEG perfetti, i quali non hanno quasi mai bisogno di post-produzione. Di conseguenza ci troviamo di fronte a due serie totalmente diverse tra loro che si rivolgono a due target quasi opposti. Abbiamo infatti da un lato chi cerca una fotocamera economica, facile e divertente da utilizzare con cui può giocarci al mare o in montagna con amici e parenti. Dall’altro lato chi cerca la qualità migliore possibile da una fotocamera compatta e vuole beneficiare della portabilità e compattezza unita ad un potenziale professionale, sopratutto per quanto riguarda la street photography.

Proprio per questa caratteristica particolare delle fotocamere compatte Fuji, spiegheremo maggiori dettagli sulla singola gamma per ogni paragrafo dedicato, in modo tale da orientarsi più facilmente per la scelta del modello.