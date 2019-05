Fotocamere compatte con sensore da 1 pollice: quale scegliere

Canon PowerShot G7 X Mark II

Apriamo la fascia alta delle fotocamere compatte con sensore da 1 pollice con la Canon PowerShot G7 X Mark II. Si tratta di una fotocamera molto performante dal design (e dal prezzo) contenuto.

Monta un sensore CMOS da 20,2 megapixel affiancato ad un processore DIGIC 7 e una lente 24-100mm f/1.8-2.8. La gamma ISO può arrivare fino a 12800 con una buona tenuta del rumore digitale. Ha 31 punti di messa a fuoco in grado di catturare soggetti in rapido movimento anche dalla distanza. Può scattare foto in HDR e può essere utilizzata sia in modalità auto che in modalità completamente manuale. Scatta foto in formato RAW ed è dotata di chip WiFi e NFC per lo scambio di file con smartphone e tablet. Lo schermo è touch screen e può essere ribaltato di 180° per selfie o vlog in Full HD.

La Canon PowerShot G7 X Mark II è una perfetta compagna di viaggio (sta tranquillamente in tasca) che consente di riprendere momenti della nostra vita con una grande qualità. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Canon PowerShot G7X Mark II.