Fotocamere compatte con mirino: la selezione delle migliori

Fotocamere compatte con mirino: quale comprare

Prima di iniziare la scelta tra i modelli delle migliori fotocamere compatte con mirino è opportuno avere qualche conoscenza in merito al funzionamento del mirino. Guardando nel dettaglio le fotocamere compatte con mirino troviamo sostanzialmente solo 2 tipologie di viewfinder: quello elettronico e quello ibrido. Questo perché il mirino a specchio è una prerogativa delle fotocamere reflex che dispongono di un sistema chiamato pentaprisma che garantisce ottimi risultati ed evita molti problemi, ma ha un ingombro non certo ideale per una compatta.

La prima valutazione va quindi fatta sul mirino, ovviamente. La maggior parte delle fotocamere con mirino montano un viewfinder elettronico, quindi si tratta di un piccolo schermo che ripropone tutte le informazioni e le immagini che solitamente si visualizzano sul display principale. Avere a disposizione un mirino permette di inquadrare in modo più preciso la scena, senza avere distrazioni e inoltre è molto utile nelle situazioni di forte luce, come ad esempio una giornata di pieno sole, quando il display può essere difficoltoso da vedere se non abbastanza luminoso. Ormai anche le fotocamere compatte meno costose montano i mirini, anche se ovviamente hanno una qualità o delle dimensioni minori rispetto alla fascia alta.

Il secondo parametro da considerare è il sensore, il cuore di ogni macchina fotografica. È proprio grazie a questo elemento che è possibile scattare foto di qualità o video in alta risoluzione. La particolarità importante da considerare per questa caratteristica è la grandezza del sensore, in quanto una superficie più grande solitamente offre prestazioni migliori. Per quanto riguarda le compatte con mirino si parte dai sensori da 1/2,3″ e si arriva fino al full frame, cioè il formato più grande che è possibile trovare su questa tipologia di macchine fotografiche. I sensori da 1″ sono quelli che più di tutti si fanno strada per quanto riguarda le fotocamere compatte con mirino. Un buon sensore deve restituire bei colori, una buona gamma dinamica e deve offrire buone prestazioni quando si utilizzano alti valori ISO. Per chi non lo sapesse, gli ISO sono la sensibilità alla luce del sensore e hanno dei valori minimi e massimi che possono variare in base al modello di fotocamera. Utilizzando valori molto alti si incorre nel rumore digitale, cioè una grana che se troppo “fitta” può compromettere la qualità generale delle immagini facendo perdere nitidezza e dettaglio.

La terza caratteristica da tenere in considerazione è invece il diaframma. Si tratta di un sistema presente all’interno dell’obiettivo, che nel caso delle fotocamere compatte con mirino può essere zoom o fisso, e che determina la quantità di luce che arriva al sensore. Il diaframma è composto da lamelle e per indicare l’apertura massima che riesce a raggiungere si utilizza la lettera “f” seguita da alcuni valori (es. f/1.8-2.8 oppure f/2). Nel caso in cui l’obiettivo è zoom si avranno due calori: il primo per l’apertura massima del diaframma quando si utilizza il grandangolo, mentre il secondo per quando si utilizza la focale massima. Quindi gli obiettivi fissi che non sono dotati di zoom presenteranno un valore dell’apertura massima singolo. Un diaframma molto aperto consente anche di ricreare il famoso “effetto bokeh“, cioè lo sfondo sfocato che si utilizza spesso quando si scattano foto ritrattistiche.

L’ultimo criterio da valutare è la presenza di connessioni, come ad esempio WiFi, Bluetooth o NFC. Grazie a queste interfacce è possibile far comunicare la fotocamera con un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet, in modo da trasferire velocemente le proprie foto e i propri video e per comandare la fotocamera da remoto. Quest’ultima caratteristica è molto utile nel caso in cui si posiziona la fotocamera su un cavalletto per scattare foto paesaggistiche e si vuole evitare di toccare il corpo per non incappare nel micromosso, oppure per scattare una foto di gruppo invece di utilizzare l’autoscatto.

Purtroppo le fotocamere compatte con mirino che vale la pena acquistare non sono molte, quindi abbiamo evitato di realizzare delle categorie. Quello che abbiamo fatto, però, è ordinare i vari modelli in base al prezzo, partendo dal più economico per arrivare la più costoso.