Fotocamere compatte con display orientabile: la selezione delle migliori

Fotocamere compatte con display orientabile: quale comprare

Le fotocamere compatte con display orientabile rendono le macchine fotografiche ideali sia per i video e gli autoscatti, ma anche per riprendere delle fotografie o filmati in condizioni difficili; infatti nei casi in cui per vedere lo schermo dovremmo metterci in posizioni scomodissime e assurde, il display orientabile viene in nostro aiuto e ci facilita la vita, portando la creatività ad un livello superiore.

La prima cosa da considerare quando si cerca tra le fotocamere compatte con display orientabile è la differenza tra un display basculante, quello ribaltabile e quello rotabile a 360°. Questa differenza è fondamentale da capire per evitare di acquistare una fotocamera con display orientabile ma che alla fine non risponde pienamente alle vostre esigenze. Vediamo allora i vari tipi di display e quale risponde meglio a ciò che cercate, considerando però che nel caso delle fotocamere compatte con display orientabile troviamo il display ribaltabile, se cercate quindi altri tipi di display conviene orientarsi verso reflex o mirrorless.

Il monitor basculante ad esempio è molto utile nei casi in cui si ha la necessità di utilizzare la fotocamera in posizione scomode, magari posizionandola molto in alto rispetto a voi o molto in basso, ma è totalmente inadatto per selfie e vlog dal momento che non potrete puntare l’obiettivo della fotocamera verso di voi e vedere allo stesso tempo il display. Infatti questa tipologia il monitor è agganciato alla fotocamera tramite delle slitte posteriori che permettono al display di essere inclinato verso l’alto o verso il basso. Il meccanismo è molto simile al monitor ribaltabile con la differenza che non potrà essere completamente ribaltato di 180°, non è quindi adatto per gli autoritratti.

Per l’esigenza specifica di ritrarsi in una foto o un video, è stato pensato invece il display ribaltabile, che ribaltandosi appunto di 180° è in grado di porre il display sopra l’obiettivo della fotocamera e mostrare la scena mentre vi ritraete. Questo fenomeno è possibile grazie all’attacco del display posto sopra la fotocamera, che permette quindi di girare il monitor quasi come se si trattasse della pagina di un libro. Tuttavia osservando attentamente la costruzione di questa tipologia di display è possibile notare un meccanismo che permette di inclinare il display anche verso il basso, ma solo di 45°. Lo svantaggio di questo tipo di display è quindi che non è possibile girarlo lateralmente e nemmeno totalmente verso il basso, fattore che potrebbe risultare scomodo in alcune situazioni ma che risponde alla maggior parte dei casi delle esigenze in maniera ottimale. Questa categoria di display è la più utilizzata sulle fotocamere compatte con display orientabile.

L’ultimo tipo di display è orientabile in tutte le parti, ma a differenza del display ribaltabile, per effettuare dei selfie o vlog non vedrete il video sopra l’obiettivo ma sul lato della fotocamera. Questo perché l’attacco del display ribaltabile a 360° è situato sul lato della fotocamera e quindi il display può essere orientato rimanendo sempre attaccato al lato, solitamente sinistro, della macchina fotografica. Questo fattore potrebbe essere considerato positivo o negativo, dipende semplicemente dal gusto soggettivo di ognuno di noi e dal tipo di inquadratura che predilige. Il punto forte di questo tipo display è che è comodo sotto tutti i punti di vista, sia per riprese scomode che per selfie e vlog; ma protegge anche lo schermo dal momento che sarà possibile girare il monitor verso la fotocamera ed evitare in questo modo di rischiare di graffiarlo o rovinarlo mentre non lo utilizzate. Questo tipo di display è presente soprattutto su reflex e mirrorless, ma da qualche tempo inizia ad essere presente anche su alcuni modelli di fotocamere compatte.