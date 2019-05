Fotocamere bridge Nikon: tutti i modelli su cui puntare

Fotocamere bridge Nikon: quale comprare

Le fotocamere bridge sono state pensate per fare da ponte tra la categoria delle compatte e le reflex, e per questo motivo includono alcune caratteristiche tipiche delle altre categorie di macchine fotografiche. Ad esempio, condividono design, ergonomia e autonomia della batteria con le reflex, mentre sono dotate di mirino elettronico e obiettivo fisso come le compatte. Nikon ha investito molto in questo settore, ritenendolo adatto ad una vasta porzione di utenza. Infatti, le fotocamere bridge sono molto apprezzate anche dagli appassionati di fotografia sportiva e naturalistica alle prime armi, che vogliono raggiungere degli ottimi risultati senza spendere troppo e mantenendo il proprio kit fotografico poco ingombrante e leggero. Per scegliere il modello giusto tra le fotocamere bridge Nikon bisogna valutare una serie di criteri.

Il primo è la capacità e qualità dell’obiettivo zoom. Una particolarità delle fotocamere bridge è quella di poter raggiungere delle lunghezze focali estreme, grazie all’integrazione di sensori dalle dimensioni ridotte rispetto ai classici sensori micro 4/3, APS-C o full frame che si trovano su reflex e mirrorless. Addirittura, la top di gamma di casa Nikon, la P1000, può raggiungere la straordinaria lunghezza focale di 3000 mm (equivalente in formato full frame), una cifra sufficiente anche per fotografare “da vicino” la luna. Oltre alla lunghezza focale massima, bisogna verificare che le lenti che compongono l’obiettivo fisso siano di qualità, e che producano dei buoni risultati nella maggior parte delle situazioni.

Da tenere in conto anche la velocità di scatto della macchina. Grazie alle straordinarie capacità di zoom, le fotocamere bridge sono particolarmente indicate per i fotografi che desiderano immortalare degli animali nel loro habitat naturale, o degli atleti in azione, ad esempio. Ma per essere sicuri di non perdere il momento giusto e di seguire al meglio il soggetto inquadrato anche se in movimento, è necessario che il sensore delle fotocamere bridge Nikon che si stanno valutando siano in grado di scattare delle ampie raffiche di foto, con molti frame per secondo.

L’ambito video a volte viene messo in secondo piano in questa categoria di prodotto, ma in realtà si tratta di un elemento di scelta sempre più importante per gli utenti. Se ormai in praticamente tutti i modelli è possibile trovare la risoluzione FullHD 1080p, sono pochi i modelli che si spingono fino al 4K. Da considerare anche il frame rate supportato: 60 fps è l’ideale per ottenere dei video fluidi in riproduzione.

Infine, è rilevante anche la qualità costruttiva. Soprattutto nei modelli più economici, alcuni produttori tendono a risparmiare e quindi a mettere in commercio delle macchine con qualche problema di robustezza.

In questa guida alle migliori fotocamere bridge Nikon vogliamo proporvi i modelli più interessanti divisi in fasce di prezzo. Nella fascia bassa troviamo le bridge adatte a principianti e appassionati che vogliono migliorare la qualità delle proprie foto senza spendere un capitale. Nella fascia media trovano posto dei prodotti avanzati, che possono dare molte soddisfazioni nella maggior parte delle condizioni. Infine, nella fascia alta ci sono le top di gamma Nikon, capaci di garantire il massimo della tecnologia in questo settore. Andiamo a scoprirli insieme in questa guida alle migliori fotocamere bridge Nikon.