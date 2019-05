Fotocamera reflex 4K: quale scegliere e perché

Fotocamera reflex 4K: quale scegliere

Fino a poco tempo fa trovare una macchina reflex capace di registrare video ad una risoluzione massima di 4K era quasi impossibile. Con l’evoluzione della tecnologia e l’interesse sempre più forte da parte degli utenti per questa funzione, le aziende si sono decise a presentare dei modelli che supportano la registrazione in 4K.

Con 4096×2160 pixel, il formato 4K offre una risoluzione più di quattro volte superiore rispetto al Full HD (1920×1080). Dato che anche i display integrati su televisioni, computer, smartphone ecc. stanno raggiungendo livelli di qualità e risoluzione elevatissimi, va da sé che chi produce contenuti video è sempre più interessato a sfruttare l’alta risoluzione.

I criteri da prendere in considerazione per scegliere la fotocamera reflex 4K più adatta alle proprie esigenze sono vari. Partiamo dal primo, che non può che essere la qualità dei video prodotti. Oltre la risoluzione, è importante concentrarsi sul frame-rate supportato, ovvero il numero di frame per secondo che il sensore di una fotocamera reflex riesce a catturare. Quanto più alto il numero di fps, maggiore sarà la fluidità del video. È importante anche che nelle riprese non ci siano scatti, e che la resa dei colori sia buona e soprattutto abbastanza fedele alla realtà.

Un altro elemento fondamentale per differenziare una reflex 4K è la presenza di un sistema di messa a fuoco automatica affidabile e performante. L’AF deve essere abbastanza preciso da individuare in maniera rapida il soggetto che intendiamo inquadrare, in modo da non ostacolarci in modo da offrire una migliore esperienza di scatto e di ripresa. In particolare durante la registrazione video, il sistema di autofocus deve riuscire a mantenere il lock sull’inquadratura per tutta l’azione, senza perdere nitidezza. E la stessa cosa deve verificarsi anche nel caso in cui scattiamo raffiche di foto.

Passiamo adesso alla qualità delle foto prodotte, e quindi alle capacità del sensore. Nelle fotocamere reflex vengono integrati sensori di tipo APS-C e di tipo Full Frame. In linea generale, i secondi permettono di ottenere dei risultati migliori in quanto sono fisicamente più grandi e riescono a catturare un maggior numero di dettagli e di luce. Ma questa correlazione non è sempre esatta. Così come imprecisa è la convinzione che un sensore con più megapixel sia da preferire ad uno che ne offre di meno. In realtà, le specifiche tecniche in questo caso non ci possono aiutare più di tanto, ma è necessario andare a testare sul campo le reflex 4K e verificare il loro comportamento.

Se poi avete bisogno di una reflex 4K che si comporti bene anche in condizioni di luminosità difficili, con poche fonti di luce, allora dovrete valutare le prestazioni ad alti valori di sensibilità ISO. La sensibilità ISO determina la quantità di luce è in grado di assorbire. Utilizzare dei valori bassi quindi è indicato per le giornate di sole, con una luce ambientale molto forte; al contrario, quando si fa buio diventa necessario alzare i livelli di sensibilità. Ma così facendo, si genera del rumore digitale, ovvero una leggera grana che copre l’immagine. Una fotocamera prestante genera poco rumore anche ad alti valori ISO, producendo immagini sempre abbastanza nitide e dettagliate.

In questa guida affronteremo i migliori modelli di fotocamere reflex 4K attualmente disponibili sul mercato. Al momento, non sono molte le reflex capaci di registrare video in 4K presentate dalle varie aziende, e quelle che esistono sono esclusivamente prodotti di fascia alta o pro. Nella fascia alta troviamo fotocamere avanzate, per foto amatori con una certa esperienza di scatto e registrazione video. Offrono delle ottime prestazioni ad un prezzo elevato ma non eccessivo. Invece trovano posto nella fascia pro le varie top di gamma dei produttori di reflex 4K: includono le ultime tecnologie sviluppate dalle aziende, e sono il massimo in termini di qualità dell’immagine. Sono le fotocamere da scegliere se siete dei professionisti e avete bisogno di uno strumento affidabile per i vostri lavori. Andiamo a scoprire le nostre scelte delle migliori reflex 4K sul mercato, ordinate in base al loro prezzo.