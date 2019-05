Fotocamera compatta zoom ottico 50x: le migliori di questo mese

Fotocamera compatta zoom ottico 50x: quale comprare

La funzione dello zoom è quella di farci avvicinare al soggetto che vogliamo fotografare senza muoverci. Esistono due tipi di zoom: zoom ottico e zoom digitale. La differenza tra i due sta nel fatto che lo zoom ottico funziona tramite dei meccanismi della lente, mentre il secondo funziona tramite software ingrandendo i pixel della foto. Lo zoom digitale abbassa la qualità dell’immagine mentre quello ottico permette di avvicinarsi al soggetto senza perdere dettaglio. Nella nostra guida alle migliori fotocamere compatte superzoom abbiamo parlato di vari modelli sia con zoom ottico che digitale. Se state leggendo questa guida, però, vuol dire che avete bisogno di una fotocamera compatta zoom ottico 50x, quindi uno zoom molto spinto che non comprometta la qualità dell’immagine.

Il mercato non offre tantissime alternative di fotocamere compatte con zoom ottico 50x, ma le fotocamere che abbiamo selezionato hanno un’ottima qualità fotografica, una buona apertura del diaframma e connettività WiFi. I modelli in questione fanno parte della categoria fotocamere bridge, cioè delle fotocamere che stanno a metà tra una compatta e una reflex. Hanno una forma molto simile ad una reflex ma sono più compatte e non hanno la possibilità di cambiare l’obiettivo, per questo molto spesso rientrano nella categoria delle fotocamere compatte.

I modelli che noi di Ridble abbiamo selezionato sono i più recenti e sono disposti in ordine di prezzo.