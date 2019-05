Fotocamera compatta WiFi: quali sono le migliori

Fotocamera compatta WiFi: quale scegliere

La tecnologia WiFi è ormai presente sulla maggior parte dei dispositivi (anche sulle aspirapolveri). Questo tipo di connessione permette di controllare vari apparecchi oppure di trasferire dati tra essi. Da qualche anno, nel mondo della fotografia, i produttori hanno iniziato a dotare le proprie macchine fotografiche di chip WiFi per condividere foto o video con dispositivi mobili o computer. Per aiutarvi nella scelta di una fotocamera compatta WiFi in questa guida abbiamo selezionato le migliori camere che integrano questa tecnologia.

In questo elenco parleremo di fotocamere per tutti i gusti: compatte per chi non ha mai avuto una fotocamera, compatte indistruttibili e impermeabili e compatte per professionisti. Abbiamo diviso i dispositivi in tre categorie (fascia bassa, fascia media e fascia alta) così da semplificare la ricerca della migliore fotocamera compatta WiFi.

La prima categoria comprende fotocamere compatte molto economiche, adatte a tutti i tipi di utenti. Ottime se si vuole spendere poco e non si è interessati alle impostazioni manuali. Sono fotocamere talmente semplici che basta accenderle e iniziare a fotografare. Nella fascia media abbiamo invece inserito le fotocamere compatte con un prezzo e una qualità più alte, adatte sia a chi è alle prime armi e vuole partire con un dispositivo di qualità che dia più soddisfazioni nel tempo, sia a chi già fotografa e vuole effettuare un upgrade della propria attrezzatura. In questo caso saranno presenti prodotti che dispongono della modalità completamente manuale, di mirini elettronici e lenti di ottima qualità. L’ultima categoria di questa guida alla migliore fotocamera compatta WiFi sarà la fascia alta. In questa fascia abbiamo inserito le fotocamere compatte più prestanti pensate per i fotografi professionisti che desiderano acquistare prodotti che possono sostituire una reflex o mirrorless durante le proprie uscite fotografiche. Questi prodotti hanno costi molto alti e rappresentano il miglior compromesso tra prestazioni e compattezza.