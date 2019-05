Fotocamera compatta subacquea: quale modello scegliere

Fotocamera compatta subacquea: quale comprare

Per scegliere la fotocamera compatta subacquea bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti molto importanti. Il prezzo è sicuramente il primo aspetto da considerare: in questa guida abbiamo inserito modelli economici adatti a tutti e modelli più avanzati e costosi pensati per chi ha bisogno di una qualità elevata. Altri aspetti da considerare in una fotocamera compatta subacquea sono: fino a quanti metri può essere immersa, la sensibilità ISO massima, lo zoom e l’apertura massima del diaframma. Alcune fotocamere di questa selezione possono essere immerse fino a pochi metri di profondità, quindi adatte a chi vuole fare delle foto in piscina o al mare senza troppe pretese, altre invece posso arrivare fino a decine di metri, perfette per scattare fotografie durante un’immersione. La sensibilità ISO e l’apertura del diaframma sono molto importanti perché più in profondità si scende e meno luce avremo a disposizione, quindi una lente luminosa e valori ISO alti aiutano realizzare fotografie correttamente esposte. Lo zoom è fondamentale perché non sempre è possibile avvicinarci al soggetto che vogliamo fotografare, specie quando si tratta di un pesce o simili. La scelta varia quindi tenendo in considerazione queste caratteristiche.

I prodotti presenti in questa guida sono stati inseriti in ordine di prezzo, dal più economico al più costoso, e sono i migliori compromessi presenti sul mercato.