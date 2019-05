Fotocamera compatta rugged: come e quale scegliere

Fotocamera compatta rugged: quale comprare

Per scegliere la miglior fotocamera compatta rugged bisogna tenere in considerazione oltre alla qualità fotografica anche i valori di resistenza come la profondità a cui è in grado di resistere sott’acqua o i metri di altezza che è in grado di sopportare se dovesse cadere. Alcune fotocamere di questo tipo resistono anche allo schiacciamento, è quindi importante controllare qual è il peso che sono in grado di sopportare. A questo punto è possibile concentrarsi sulla qualità fotografica che sarà data come al solito dalla grandezza e la qualità del sensore, l’obiettivo ottico montato sulla fotocamera e l’apertura massima del diaframma. Infatti per quanto riguarda le fotocamere compatte bisogna sempre tenere a mente che l’obiettivo non può essere cambiato, di conseguenza è necessario prestare molta attenzione alla qualità di quest’ultimo perché le esigenze potrebbero cambiare nel corso del tempo e quindi è meglio concentrarsi subito su questo fattore per non pentirsi in futuro della scelta.

Altro valore da considerare è la qualità video che la fotocamera compatta rugged è in grado di offrire. Anche in questo caso bisogna sempre pensare in un’ottica futura: magari attualmente non vi interessa minimamente la parte video, ma siete proprio sicuri che non vi interesserà mai? Inoltre potrebbe essere molto utile fare dei video di qualità in alcuni momenti e per questo motivo una fotocamera compatta rugged in grado di registrare video in Full HD o meglio ancora in 4K ad almeno 30p potrà darvi grosse soddisfazioni. Molto utile per questo punto di vista anche uno stabilizzatore integrato che vi permetterà di ottenere video più fluidi anche a mano libera.

Infine vanno considerate tutte quelle funzioni accessorie che rendono l’esperienza di scatto più coinvolgente e dinamica, offrendo quelle comodità e vantaggi in più di cui non potrete più fare a meno. Tralasciando il chip WiFi che ormai è diventata quasi una funzione base e non più accessoria vista l’estrema necessità di collegare subito la fotocamera ai vari device portatili, potrebbe essere utile anche avere la possibilità di utilizzare il Bluetooth o la tecnologia NFC. Un altro fattore interessante e decisamente comodo da considerare quando si viaggia è la possibilità di ricarica tramite cavo USB che vi permette quindi di non dover portare quell’ingombrante carica batteria classico delle fotocamere.

Ovviamente non esiste un unico modello per quanto riguarda la migliore fotocamera compatta rugged, dal momento che in base al prezzo e al budget necessario ci saranno delle diverse caratteristiche. Per realizzare questa guida abbiamo selezionato soltanto i modelli migliori, ordinandoli in base al prezzo e valutando le caratteristiche tecniche che sono in grado di offrire.