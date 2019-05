Fotocamera compatta migliore: la nostra selezione

Fotocamera compatta migliore: quale scegliere

Prima di passare ai prodotti da noi selezionati bisogna fare delle considerazioni sulle specifiche da considerare. Partiamo dal primo errore che molti neofiti fanno quando vogliono acquistare una fotocamera di questa categoria: più megapixel non vuol dire sempre foto migliori. Più avanti vedremo come in alcuni casi non bisogna avere tanti megapixel per scattare foto di buona qualità. Inoltre ci sono delle caratteristiche da tenere in considerazioni prima di acquistare una compatta, in modo da evitare di spendere soldi e ritrovarsi con un prodotto che non soddisfa le proprie aspettative.

Quando si deve decidere quale sia la fotocamera compatta migliore per le proprie esigenze bisogna considerare, prima di ogni cosa, lo zoom. La particolarità delle fotocamere compatte è che non permettono di cambiare l’obiettivo come le mirrorless o le reflex, per questo motivo bisogna tener conto della lente che monta. Per alcuni questa caratteristica potrebbe sembrare un difetto, ma in realtà permette di conoscere bene la propria focale negli anni, in modo da riuscire a gestirla sempre meglio. Lo zoom delle compatte solitamente va da 24mm fino a 70mm, una copertura che permette di cimentarsi nella maggior parte dei generi fotografici. Spesso è però possibile trovare compatte superzoom che montano obiettivi con zoom molto spinti, i quali permetto di avvicinarsi anche ai soggetti più lontani. In altri casi ancora l’obiettivo è a focale fissa, cioè non è dotato di zoom. Si tratta di macchine fotografiche pensate per dei generi fotografici molto specifici però.

La seconda caratteristica da tenere in considerazione è l’apertura massima del diaframma. Per chi non lo sapesse, il diaframma consente di far arrivare più o meno luce al sensore e si misura con la lettera “f” seguita da alcuni numeri. Più il valore di questi numeri è basso più sarà la luce che si potrà catturare. Avere a disposizione delle lenti in grado di acquisire molta luce porta due vantaggi principali: foto migliori in condizioni di bassa illuminazione e sfondi sfocati che danno un senso più professionale alla foto (questa particolarità è importante soprattutto per i ritratti). Sulle compatte l’apertura massima del diaframma indicata è doppia, in quando viene indicata l’apertura massima alla focale minima (grandangolo) e l’apertura massima alla focale maggiore (tele).

Ci sono anche altre due caratteristiche da tenere in considerazione, anche se si tratta di specifiche che possono interessare o meno a seconda degli utenti. Si tratta della modalità manuale e del mirino. La prima consente di gestire tutti i parametri di scatto (come ad esempio diaframma, tempi di scatto, ISO, bilanciamento del bianco e molto altro) in modo da riuscire a dare sempre l’effetto voluto alle proprie immagini. Si tratta di una caratteristica “secondaria” in quanto molti utenti potrebbero voler scattare sempre in automatico, quindi la presenza di questa funzione non gli interessa. Per quanto riguarda il mirino è da considerare se magari si vuole acquistare una compatta come prima fotocamera e in futuro passare a qualcosa di più professionale come reflex o mirrorless. Avere a disposizione un mirino permette di abituarsi a portare la macchina fotografica all’occhio per scattare una foto, una caratteristica abbastanza importante se in futuro si utilizzeranno delle reflex ad esempio.

Le ultime due caratteristiche da considerare prima di acquistare una compatta sono: sensore e tenuta ad alti ISO. Si tratta di due caratteristiche che possono essere “accoppiate”, in quanto la seconda è una conseguenza della prima. In parole semplici, il valore ISO indica la sensibilità del sensore alla luce, più è alto questo valore, più sarà evidente il rumore digitale. Quest’ultimo non è altro che una grana che si forma sull’immagine, la quale può compromettere la qualità e i dettagli dell’immagine stessa. Qui sotto potete visualizzare un’immagine che spiega in modo semplice la differenza dei vari sensori che è possibile trovare sulle fotocamere compatte.

I sensori che si possono trovare sulle compatte sono svariati e hanno tutti dimensioni diverse. I più piccoli, che solitamente si trovano sulle fotocamere più economiche sono i sensori da 1/2.3″, i quali offrono una qualità migliore quando hanno a disposizione un minor numero di megapixel. Subito dopo sono presenti i sensori da 1/1.7″, molti simili ai precedenti ma leggermente più grandi e più rari da trovare sulle compatte. Salendo ancora con le dimensioni troviamo i sensori da 1″, i migliori per quanto riguarda il rapporto dimensioni/prestazioni. Questa tipologia di sensori è molto utilizzata sulle compatte, proprio perché permettono di avere delle ottime prestazioni mantenendo il corpo della fotocamera molto compatto. Infine ci sono i sensori un po’ più rari da trovare sulle compatte: 4/3″, APS-C e full frame. Sono dei sensori d’immagine che vengono utilizzati soprattutto per i modelli di fascia alta e fascia professionale. Grazie alla grande superficie di questi sensori è possibile avere una qualità di foto e video molto elevata, con una tenuta del rumore digitale molto buona. Le fotocamere compatte che montano questi sensori, molto spesso, possono essere paragonate direttamente con reflex e mirrorless della stessa fascia.

Questa guida alla fotocamera compatta migliore è stata divisa in quattro diverse categorie, in modo da rendere più fruibile la lettura. Si parte dalla fascia bassa, la quale contiene tutte le compatte molto economiche perfette per chi non ha mai avuto una fotocamera e non ha grandi pretese. La seconda è la fascia media, in cui sono state inserite le fotocamere con un buon rapporto qualità/prezzo e che sono consigliate a chi cerca un prodotto ottimo per avvicinarsi alla fotografia. Proseguendo sarà presente la fascia alta, una categoria che racchiude le compatte con prestazioni molto buone pensate per chi ama viaggiare e cerca una qualità delle immagini elevata. Infine si arriverà alla fascia pro, cioè la categoria che integra tutte le fotocamere compatte costose pensate per i professionisti che cercano un prodotto di ottima qualità da utilizzare tutti i giorni al posto delle reflex o le mirrorless.