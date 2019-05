Fotocamera compatta grandangolo 20 mm: la selezione delle migliori

Ricoh GR II

Passiamo ora ad una fotocamera compatta che non è estrema come la TG-5 ma ha una qualità fotografica sicuramente migliore. La Ricoh GR II ha un obiettivo fisso grandangolare, ma non si tratta di una fotocamera compatta grandangolo 20 mm in quanto la sua lente equivale a 28 mm. Come per la Olympus anche per questa Ricoh è possibile acquistare una lente aggiuntiva che porta la lunghezza focale a 21 mm.

Ricoh GR II integra un sensore APS-C da 16 megapixel e una gamma ISO che va da 100 a 25600, molto estesa per una fotocamera compatta. La raffica di foto è di 4 fps e l’obiettivo è un 18.3 mm fisso (equivalente 28 mm) con apertura f/2.8. Questa apertura del diaframma permette degli ottimi scatti anche in condizioni di bassa luminosità e un effetto bokeh niente male. Può registrare video in Full HD a 30 fps, è dotata di un piccolo flash pop up e di un display LCD da 3 pollici. Tramite l’apposita lente di conversione grandangolare Pentax GW-3 è possibile modificale la focale da 28 mm a 21 mm senza perdere qualità. Non è esattamente una fotocamera compatta grandangolo 20 mm, ma 1 mm non fa alcuna differenza sul campo visivo.

La Ricoh GR II è ideale per tutti coloro che vogliono una fotocamera compatta con obiettivo fisso dalle ottime prestazioni.