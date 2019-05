Fotocamera compatta economica: quali sono i modelli su cui vale la pena puntare

Fotocamera compatta economica: quale comprare

Per valutare qual è la miglior fotocamera compatta economica in base alle vostre esigenze è necessario prima definire il budget affinché una fotocamera possa essere considerata economica. Per quanto riguarda le fotocamere compatte infatti, i prezzi complessivi sono più bassi rispetto ad una reflex o mirrorless, quindi in generale una fotocamera compatta economica dovrà costare meno della media relativa alle compatte. Analizzando il nostro stesso articolo sulle migliori fotocamere compatte è possibile notare come la media di prezzo per una compatta si aggira intorno ai 300/400 €. Ecco perché in quest’articolo abbiamo deciso di definire come “fotocamera compatta economica” i modelli che costano meno di 200€. I modelli che rientrano in questa fascia di prezzo sono per lo più definiti “inquadra e scatta” e si interfacciano all’utente proprio come se fossero dei comuni smartphone, indicati quindi maggiormente a chi è interessato ad avere delle foto ricordo senza preoccuparsi di impostare tutti i settaggi.

A questo punto è necessario comprendere il motivo per cui questi modelli costano meno e se vale la pena scegliere di acquistare una fotocamera compatta economica oppure è meglio orientarsi sui modelli di fascia media. La prima cosa che manca sulla fotocamera compatta economica è il mirino, a cui saremmo costretti a rinunciare totalmente se vogliamo spendere qualcosina meno. Infatti tutti i modelli di compatte montano ormai i mirini elettronici (vi rimandiamo alla nostra solita guida sul mirino macchina fotografica per saperne di più). Questa tipologia di mirino ha ovviamente un costo che andrebbe quindi a modificare il prezzo della fotocamera. La seconda cosa a cui dovremmo rinunciare è un sensore di grandi dimensioni, infatti tutti i sensori delle fotocamere compatte economiche sono nella maggior parte dei casi nel classico formato 1/2.3″, più grande di quello dei telefoni cellulari ma più piccoli di tutte le altre fotocamere. Un sensore piccolo impedisce ovviamente di ottenere molti dettagli di una fotografia ed ha una bassa resistenza ad alti valori ISO.

Inoltre quello a cui bisognerà rinunciare è ovviamente la qualità dei materiali, che è per lo più composta da materiali plastici per quanto riguarda la fotocamera compatta economica. Questo fattore non incide più di molto per quanto riguarda la qualità degli scatti se pensiamo al rivestimento esterno, ma inciderà parecchio per quanto riguarda la lente. Infatti la fotocamera compatta economica monta lenti di qualità medio-bassa che ovviamente vanno a discapito della qualità complessiva dell’immagine. Inoltre la capacità di coprire grandi distanze focali con lo zoom sarà limitata e spesso non si riuscirà a trovare una compatta economica che superi i 5 o 10x di ingrandimento. L’ultima caratteristica della fotocamera compatta economica è che nella maggior parte dei casi non integra le funzioni esclusive del produttore, come, giusto per fare un esempio, la versione post focus e 4K Photo di Panasonic.

Per concludere, vale la pena acquistare una fotocamera compatta economica? Che cosa offre di più rispetto ad uno smartphone? La risposta alla prima domanda è ovviamente soggettiva e dipende sempre dall’utilizzo che ne fate. Rispetto ad uno smartphone invece una fotocamera compatta economica può offrire diversi vantaggi in base alla propria tipologia, esistono infatti fotocamere compatte classiche in grado di ricoprire distanze focali a livello ottico ancora non raggiungibili dagli smartphone, e compatte rugged, in grado di resistere ad acqua, cadute e gelo, ideali per l’avventura o le vacanze al mare e in montagna.

In generale la fotocamera compatta economica è ideale per regali ad appassionati di fotografia che magari non hanno mai preso in considerazione la possibilità di avere un modello rugged oppure non pensano a quanto potrebbe essere comodo avere sempre a portata di mano una piccola compatta. Sono molto indicate anche per i bambini e i principianti che si approcciano per la prima volta alla fotografia. Vediamo allora la selezione dei modelli su cui lo staff di Ridble vi consiglia di puntare, in questa guida aggiornata mensilmente.