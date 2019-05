Fotocamera compatta con grandangolo: quale scegliere questo mese

Fotocamera compatta con grandangolo: quale comprare

Quando si sceglie di acquistare una fotocamera compatta con grandangolo la prima cosa da valutare è la distanza focale minima che lo zoom ottico è in grado di inquadrare. Potremmo, di norma, definire una lente grandangolare quando la lunghezza focale è inferiore ai 35mm. Tale discorso non è strettamente applicabile però alla categoria delle compatte, e per questo la maggior parte delle volte che si cerca una fotocamera compatta con grandangolo si intende una lunghezza focale molto più bassa di quella standard che è possibile trovare su quasi tutte le fotocamere compatte.

Basta infatti guardare i vari modelli presenti nelle nostre numerose guide per rendersi conto di come quasi tutte le compatte partono dai 24/28 mm per salire in base ai livelli di zoom che sono in grado di fornire. Per questo motivo supponiamo che se siete giunti su questo articolo state cercando una soluzione diversa e quello che vorreste è una fotocamera compatta con grandangolo inferiore a 24mm che per comodità chiameremo grandangolo spinto.

A questo punto la ricerca si fa davvero complicata e ci si rende conto che è quasi impossibile trovare una fotocamera compatta con grandangolo spinto. Questo perché dal momento che le compatte hanno delle caratteristiche molto particolari è difficile per i produttori inserire un’ottica in grado di riprendere una vasta apertura focale. I sensori delle compatte sono infatti generalmente piccoli portando il fattore di crop spesso a 2x o più, motivo per cui per avere anche solo una lente in grado di coprire un angolo di 20mm equivalenti bisognerebbe montare una lente da 10mm o meno, che andrebbe in conflitto con lo zoom classico delle compatte e richiederebbe costi, design e materiali differenti da quelli che troviamo nella maggior parte dei casi. Fortunatamente però ci sono diverse soluzioni che i brand hanno studiato per venire in contro all’esigenza di unire in un corpo compatto una focale amplia.

La prima soluzione è data dalle fotocamere mirrorless, altro vasto argomento su cui abbiamo fatto molte guide racchiuse nella nostra raccolta aggiornata mensilmente. Queste fotocamere non verranno trattate in questo articolo, ma sono un’ottima soluzione dal momento che permettono in un corpo compatto di poter cambiare ottica e quindi di trovare anche la distanza focale più adatta alle vostre esigenze. Inoltre sono l’unica soluzione per avere in un corpo unico una copertura focale vastissima che parte dal grandangolo e arriva ai teleobiettivi spinti grazie appunto ai diversi obiettivi. Ovviamente però si tratta della soluzione più costosa e non tutti sono disposti a spendere cifre così elevate per avere una fotocamera compatta con grandangolo.

Un’altra soluzione risiede nelle action cam, anch’esse molto in voga nell’ultimo periodo. Queste particolari fotocamere hanno delle ottiche integrate grandangolari molto spinte, nella maggior parte dei casi fisheye che coprono un angolo di visuale davvero elevato e donano quel classico effetto alle immagini tipico delle action cam. Anche in questo caso abbiamo trattato l’argomento in diverse guide e si tratta di una soluzione decisamente più economica che però ha il limite di integrare un’ottica fissa e non sono così indicate per l’utilizzo fotografico classico che si potrebbe avere invece con una compatta.

Quindi non c’è modo di avere una classica fotocamera compatta con grandangolo? Noi di Ridble abbiamo in realtà individuato due soluzioni un po’ fuori dall’ordinario che potrebbero fare al caso vostro, siete pronti a scoprirle?