Fotocamera compatta Bluetooth: i modelli da prendere in considerazione

Fotocamera compatta Bluetooth: quale comprare

Anche se come abbiamo appena visto la possibilità di essere sempre connessi è diventata ormai una prerogativa di molte persone, non tutte le fotocamere costruite negli ultimi anni hanno al loro interno la tecnologia Bluetooth. Quest’ultima infatti è considerata ancora un “lusso” e non è data per scontata come può essere invece il WiFi integrato. Prima di scoprire quali sono i modelli migliori su cui puntare questo mese, cerchiamo di capire quali sono le differenze tra il chip WiFi e quello Bluetooth e quali sono i limiti di entrambi; magari potreste scoprire che non è necessario per voi avere quest’ultima tecnologia o viceversa.

I primi modelli di fotocamera compatta Bluetooth iniziarono a comparire con Nikon, che grazie alla sua nuova tecnologia esclusiva denominata SnapBridge, permetteva di creare una connessione stabile a basso consumo energetico in grado di trasferire in maniera quasi immediata le informazioni tra la fotocamera e il dispositivo mobile. Questa trovata si è rivelata molto utile per alcuni utenti, tanto che a distanza di qualche anno anche altri produttori hanno iniziato a inserire questa tecnologia sui loro modelli di fotocamere. Quello che rende estremamente utile il Bluetooth è infatti la possibilità di non alterare in maniera significativa la durata della batteria, cosa che avviene invece quando si decide di attivare la modalità WiFi. Quello che però piace ancora di più agli utenti è la possibilità di tenere il proprio telefono tranquillamente connesso alla rete WiFi che si sta utilizzando per essere online, e allo stesso tempo avere una connessione stabile con la propria fotocamera. Infatti quando si attiva il WiFi su una macchina fotografica, siamo costretti a connetterci a quella rete, rinunciando quindi ad una connessione a internet immediata.

Grazie alla tecnologia Bluetooth è quindi possibile rimanere connessi sia ad una rete WiFi e più in generale a internet, che alla propria fotocamera che in questo modo diventa un vero e proprio prolungamento del nostro smartphone. Ci sono tuttavia dei limiti che rendono questa tecnologia non sempre utile. Il primo è che la risoluzione delle immagini che viene trasferita via Bluetooth è limitata: non sarà possible infatti scaricare sul telefono file RAW o con troppi megapixel. Questo fattore non era considerato un grosso limite dal momento che nessun programma per il telefono era in grado di leggere e modificare file RAW. Oggi invece programmi come Adobe Lightroom mobile sono in grado di editare file RAW anche dagli smartphone, motivo per cui la tecnologia Bluetooth risulta un po’ meno utile rispetto al passato. Il vero e proprio limite si ha quando si passa a file video. Infatti quando si tratta di filmati i dati da inviare sono troppo elevati e la tecnologia Bluetooth non è in grado di gestire una tale mole di informazioni. Ecco perché se utilizzate la fotocamera principalmente per fare dei video, la tecnologia Bluetooth purtroppo non farà proprio al caso vostro. L’ultimo aspetto estremamente positivo invece, è dato dalla possibilità di controllare da remoto la fotocamera tramite Bluetooth, e rimanere connessi ad una rete WiFi allo stesso tempo.

Il motivo principale che può spingere ad acquistare una fotocamera compatta Bluetooth è quindi legato al mondo social, in particolare per quanto riguarda le foto.