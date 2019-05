Fotocamera compatta APS-C: la guida definitiva

Fotocamera compatta APS-C: quale comprare

La prima cosa che bisogna considerare quando si decide di acquistare una fotocamera compatta APS-C è il prezzo. Infatti come molti di voi sapranno, il costo di una fotocamera dipende molto dalla grandezza del sensore e un APS-C ha delle dimensioni notevoli. Inoltre più il sensore è grande e maggiore è il costo degli altri componenti come obiettivo e processore. Quello che fa sentire ancora di più la differenza è la dimensione complessiva che aumenta con l’aumentare della grandezza del sensore.

Insomma avete capito, una fotocamera compatta APS-C porta con sé un enorme vantaggio qualitativo, ma tutto ciò va a discapito del costo. La maggior parte dei modelli monta obiettivi fissi, in modo da mantenere delle dimensioni molto contenute. Solitamente è possibile cambiare la focale di queste lenti tramite degli aggiuntivi ottici da agganciare all’obiettivo, ma non sempre si tratta di accessori economici. Negli ultimi anni alcune aziende hanno però iniziato a produrre anche compatte APS-C con obiettivi zoom, riuscendo comunque a mantenere dimensioni molto contenute. Questa tipologia di compatte è indicata soprattutto per la street photography, un genere in cui la fotocamera non deve dare molto nell’occhio e le lenti che si utilizzano sono spesso fisse. Sono anche ottime per scatti paesaggistici e reportage, tutti generi fotografici in cui la portabilità è messa al primo posto.

Nonostante tutte le difficoltà che ci sono dietro la progettazione e realizzazione di una fotocamera compatta APS-C, ci sono comunque produttori che hanno deciso di accettare la sfida e creare in questo modo dei piccoli gioielli elettronici in grado di produrre scatti straordinari. Abbiamo selezionato quindi i prodotti migliori e quelli dei brand più conosciuti per orientarvi all’acquisto del modello più adatto alle vostre esigenze. Ovviamente non saranno presenti prodotti economici, ma si partirà da cifre abbastanza importanti in quanto i costi per la produzione sono alti.