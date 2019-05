Migliore fotocamera compatta 4K: come e quale scegliere

Migliore fotocamera compatta 4K: quale comprare

Quando si decide di acquistare la migliore fotocamera compatta 4K il primo parametro da considerare è sicuramente la qualità del video e il frame rate, ovvero la frequenza dei fotogrammi che la fotocamera riesce a registrare. In questo articolo abbiamo già selezionato noi le fotocamere compatte che sono in grado di registrare video in 4K ad almeno 30p, in modo tale da poter concentrare maggiormente l’attenzione su altri parametri altrettanto importanti.

Sensore e ISO

Il primo criterio che bisogna considerare quando si vuole acquistare una fotocamera compatta 4K è sicuramente il sensore, cioè il cuore del dispositivo. Il sensore può avere diverse grandezze e megapixel: per grandezza si intende proprio la grandezza fisica del sensore, mentre i megapixel sono il numero di pixel presenti sulla superficie del sensore. Molto spesso l’utente meno esperto guarda solo il secondo valore, sbagliando. Un buon sensore deve avere un rapporto tra grandezza e megapixel equilibrato, per questo motivo alcune fotocamere compatte di fascia alta montano sensori non molto grandi riuscendo ad offrire comunque prestazioni ottime. Le compatte montano molti tipi di sensore, ma i più utilizzati per quanto riguarda le compatte 4K sono quelli da 1″.

Il secondo criterio da valutare riguarda invece la resistenza ad alti ISO, molto importante per la qualità dei video in condizioni di luce scarsa. Gli ISO indicano la sensibilità alla luce del sensore e hanno dei valori minimi e massimi, i quali possono cambiare per ogni modello. Questo però non vuol dire che se una fotocamera compatta 4K ha dei valori ISO massimi alti sia meglio di un’altra, perché bisogna considerare anche il rumore digitale. Quest’ultimo non è altro che una grana che si crea man mano che si alzano i valori ISO e che può compromettere la qualità dei video. Una fotocamera che monta un buon sensore e un buon processore può quindi avere una tenuta del rumore digitale maggiore rispetto ad una fotocamera che monta componenti meno prestanti ma raggiunge una sensibilità maggiore.

Diaframma

La terza caratteristica da considerare è l’apertura massima del diaframma. Il diaframma è un elemento presente all’interno dell’obiettivo ed è composto da lamelle che possono chiudersi o aprirsi. Questo sistema serve per far entrare più o meno luce all’interno della fotocamera, quindi più è possibile aprire il diaframma, maggiore sarà la luce che si riuscirà a catturare. Il diaframma si identifica con la lettera “f” seguita da due valori (es. f/2.8-4), più sono bassi questi valori, maggiore sarà l’apertura del diaframma. I valori solitamente sono due, il primo identifica l’apertura massima quando si utilizza l’obiettivo in grandangolo, il secondo quando si utilizza lo zoom alla massima focale. Un diaframma molto aperto consente inoltre di ricreare l’effetto bokeh, cioè lo sfondo sfocato che spesso viene utilizzato nei video per concentrare l’attenzione su un soggetto.

Autofocus

Il quarto criterio da prendere in considerazione è l’autofocus. La messa a fuoco automatica è molto importante quando si registrano i video, perché permette di mantenere sempre a fuoco il soggetto. In questo modo l’utente deve preoccuparsi solo dell’inquadratura, in quanto sarà l’autofocus ad occuparsi di mantenere il fuoco sempre preciso. Le impostazioni dell’autofocus possono essere diverse, ma quelle più importanti per quanto riguarda i video sono: l’autofocus continuo e il rilevamento del volto. Il primo permette di mantenere il fuoco su un soggetto anche se quest’ultimo (o il fotografo) si sposta, mentre il secondo consente di rilevare il volto di un soggetto in modo da avere una messa a fuoco precisa e continua sulla faccia.

Zoom

La penultima caratteristica molto importante per una fotocamera compatta 4K è lo zoom, lo strumento che permette di avvicinarsi ai soggetti più lontani e che permette di creare filmati di qualsiasi genere. Le fotocamere compatte hanno la particolarità di non poter cambiare obiettivo, quindi lo zoom deve essere valutato con molta attenzione prima di acquistare un prodotto. Solitamente le fotocamere compatte hanno uno zoom che va da 24 mm fino a 70 mm, ma in alcuni casi è anche possibile arrivare fino a 200 mm e oltre. Uno zoom molto esteso permette di dedicarsi a molti più generi di ripresa, ma ha come contro un’apertura del diaframma minore alla massima focale. Quello che bisogna valutare sono quindi le proprie esigenze: obiettivo meno esteso ma più luminoso oppure obiettivo più esteso ma meno luminoso.

Display orientabile

L’ultima caratteristica che si deve valutare è la presenza di un display orientabile, e di conseguenza la sua rispettiva qualità. Si tratta di una caratteristica che per alcuni potrebbe fare la differenza quando si registrano video, in quanto permette di realizzare riprese da punti di vista più alti o più bassi. Le tipologie di display orientabile sono diverse, ma quelle utilizzate sulle compatte 4K hanno tutte in comune la possibilità di riprendersi in modalità selfie per registrare vlog da soli o in compagnia.

I prodotti che abbiamo selezionato per questa guida all’acquisto non sono tantissimi, in quanto le compatte che rispettano tutte le caratteristiche sopraelencate sono poche. Per questo motivo non abbiamo diviso in prodotti in categoria, ma li abbiamo inseriti in ordine di prezzo, partendo dal più economico fino ad arrivare a quello più costoso.