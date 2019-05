Fotocamera bridge economica: i migliori modelli su cui puntare

La nostra analisi

Io mi chiamo Antonino e su Ridble sono lo Specialist delle fotocamere bridge. Essendo appassionato di escursioni in montagna, ho trovato nelle bridge la soluzione migliore per ottenere una lunghezza focale decisamente interessante senza dover trasportare un peso eccessivo nelle lunghe passeggiate. Negli anni, ho potuto provare ed utilizzare a fondo tanti modelli di fotocamere bridge. Adesso mi informo ogni giorno sulle novità della categoria, e grazie all’esperienza che ho raggiunto mi occupo di tenere sempre aggiornate le guide all’acquisto riguardanti questa categoria di prodotto con i prodotti più indicati. Potete quindi essere certi che ogni volta che consulterete una nostra guida troverete i migliori prodotti da comprare in quello specifico momento.

Come selezioniamo i prodotti

Per la selezione di tutti i modelli presenti nelle guide all’acquisto di fotocamere, compresa la guida alla migliore bridge, noi specialist ci basiamo sul metodo Ridble, un modus operandi basato sulla nostra esperienza, sviluppato e perfezionato nel corso degli anni. Il nostro metodo si compone di 4 fasi: ufficialità, eleggibilità, prova e selezione.

Partiamo dal primo. Noi di Ridble non ci occupiamo di rumors, indiscrezioni o “chiacchiere”, ma prendiamo in considerazione un modello solamente dal momento della sua presentazione ufficiale da parte del produttore. Le modalità con cui veniamo a conoscenza dell’ufficialità di una determinata fotocamera bridge possono essere tante, e vanno dai comunicati stampa alla partecipazione diretta ad eventi di presentazione, e molto altro.

Ma l’ufficialità non basta. È necessario che il prodotto sia anche eleggibile per poterlo prendere in considerazione per una guida all’acquisto. Questo vuol dire che deve essere effettivamente acquistabile in Italia, online o negli store fisici. Fotocamere non commercializzate direttamente nel nostro paese, o difficili da acquistare perché fuori produzione da troppo tempo, non trovano spazio nelle nostre guide.

Passiamo poi alla fase di prova. Per valutare sul campo il comportamento di una certa fotocamera bridge, vengono eseguiti dei test tecnici precisi. Grazie all’esperienza diretta con la fotocamera possiamo farci un’idea del tipo di utente per il quale quel determinato prodotto può essere più indicato, e se sono presenti eventuali problemi da far notare.

Infine, arriviamo alla quarta fase, quella relativa alla selezione. Se la fotocamera bridge in esame supera le prime tre fasi, e raccoglie dei giudizi positivi nei test tecnici, si guadagna un posto nelle varie guide all’acquisto. Ogni mese poi gli specialist verificano che le guide di propria competenza siano aggiornate, e valutano i prodotti per decidere se è il caso di mantenerli nella guida o di sostituirli con altre macchina bridge testate nel frattempo.

Se vuoi saperne di più del metodo Ridble visita la nostra pagina come lavoriamo.

Test tecnici

Le specifiche tecniche di una fotocamera bridge possono essere utili per farsi un’idea generale sulle capacità di un certo prodotto, ma non sono mai esaustive. Per valutare realmente le sue performance bisogna valutarla sul campo e sottoporla ad una serie di test tecnici con l’obiettivo di evidenziarne vantaggi ed eventuali problemi.

Inizio i test dei prodotti da inserire nella guida alla migliore fotocamera bridge economica con un’analisi della loro qualità costruttiva. Prendo la fotocamera in mano, e provo ad usarla facendo attenzione ad eventuali scricchiolii o parti poco robuste, che potrebbero diventare una preoccupazione dopo un utilizzo continuato nel tempo. Muovo anche le ghiere e i pulsanti presenti, per controllare che siano ben stabili e piacevoli al tatto.

La seconda prova è relativa alle capacità di zoom. Scatto delle foto alle varie lunghezze focali supportate dall’obiettivo integrato tenendo la fotocamera in mano. Ripeto le immagini sia all’aperto che all’interno, e con diverse condizioni di luminosità. Ottenute le foto, esamino i risultati per controllare la qualità delle lenti, e per verificare che non siano presenti eventuali aberrazioni cromatiche o di prospettiva a certe lunghezze focali.

Quindi passo a testare velocità di scatto della fotocamera bridge economica in esame. Cerco un soggetto in moviemnto, che può essere una persona che corre, un animale, un ciclista, ecc. Quindi scatto una raffica di foto alle massime impostazioni supportate, e controllo il numero di frame che sono riuscito a catturare. Verifico anche che non ci siano problemi di rallentamento nel salvataggio dei file nei supporti di memoria.

Infine, mi occupo delle capacità video della fotocamera bridge economica in esame. Tenendo la fotocamera in mano, registro dei filmati dalla breve durata, circa 1-2 minuti. I video ottenuti devono essere dettagliati, e con una buona resa colori. Ripeto il test per le varie risoluzioni supportate dalla macchina, e la metto alla prova anche in condizioni di luminosità differenti. Infine, verifico che non siano presenti problemi di surriscaldamento con un test di registrazione lunga da oltre 15 minuti.

Grazie a tutti questi test, e altre valutazioni, posso decidere se il prodotto in esame può merita di far parte di questa guida alla migliore fotocamera bridge economica o meno.