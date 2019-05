Fossil smartwatch: ecco i migliori del colosso statunitense

Fossil smartwatch: quale comprare

Se togliamo mostri sacri quali Huawei, Samsung, Apple, Fitbit e pochi altri, sono davvero poche le aziende che cercano di ritagliarsi un posto nel settore degli smartwatch puntando sulla qualità e non sull’aspetto economico (come fa ad esempio Xiaomi con le sue varie aziende satellite). Fra queste, però, troviamo Fossil, il colosso statunitense da decenni impegnato nel commercio di orologi di classe e che da qualche anno sta cercando di farsi un nome anche in quello legato ai wearable.

La strategia che sta portando avanti il colosso è però alquanto particolare. Mentre le sopracitata aziende commercializzano prodotti a loro nome, Fossil può contare su un gran numero di aziende presenti all’interno del “Gruppo Fossil“, ovvero il grande ombrello che racchiude al suo interno Fossil stessa, Diesel, Misfit e tanti altri marchi più o meno legati al settore. Questo modo di fare sta permettendo alla compagnia statunitense di aggredire il mercato degli smartwatch sia con prodotti proprietari, che attraverso le tante aziende legate al marchio Fossil.

Qualcuno potrebbe dire che Fossil non ha una grande storia alle spalle nel campo hi-tech, ed effettivamente non potremo che essere d’accordo. Nonostante questo, la compagnia presenta soluzioni che non cercano di imitare prodotti di grande successo come gli Apple Watch di Apple o il Gear di Samsung, ma di offrire soluzioni caratterizzate dall’approccio estetico tipico dei prodotti Fossil. Questo è vero anche per i dispositivi delle altre aziende del Gruppo Fossil; ogni prodotto presenta delle peculiarità tipiche di quel brand, riuscendo in questo modo a differenziare il tutto per evitare di saturare il mercato con smartwatch identici.

All’interno della nostra guida sugli smartwatch Fossil troverete quindi prodotti che fanno riferimento all’azienda stessa e ad altre compagnie ben note. È però importante chiarire un punto fondamentale: tutti gli smartwatch qui presenti, siano essi ibridi o meno, presentano caratteristiche che puntano più sull’aspetto estetico che su quello relativo al tracking dell’attività fisica vera e propria. Gli smartwatch Fossil (così come quelli delle altre aziende qui presenti) puntano soprattutto sull’aspetto estetico per avere poi delle ricadute anche dal punto di vista “tecnologico”. Per rendere ancora più chiaro il messaggio: nella nostra guida “Fossil smartwatch” non troverete prodotti ricchi di sensori e moduli per la connettività come il Huawei Watch 2 o l’Apple Watch Series 3, ma bensì smartwatch con un marcato profilo estetico e il giusto connubio di sensori per tracciare gli elementi base dell’attività fisica.