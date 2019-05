Forno a microonde Whirlpool: tutti i migliori modelli

Forno a microonde Whirlpool : quale comprare

Nella scelta degli elettrodomestici riponiamo sempre molta attenzione e ci orientiamo verso quei marchi che per noi sono sinonimi di affidabilità e qualità. Se ad oggi Whirlpool è il più grande produttore al mondo di apparecchi per la casa è perché rispecchia in pieno questi caratteri e ci offre prodotti che mirano a migliorare il più possibile la nostra esperienza domestica. Tutti gli elettrodomestici Whirlpool sono duraturi, realizzati con ottimi materiali resistenti e arricchiti con tante funzioni quanti sono i nostri bisogni. E dato che anche l’occhio vuole la sua parte, la cura nei dettagli estetici fa si che ogni prodotto sia unico ed elegante tanto da far sfigurare tutti gli altri apparecchi presenti a casa. La storia di questo brand è un susseguirsi di successi e innovazioni che hanno plasmato il modo in cui concepiamo certi strumenti e i microonde soprattutto ne sono un chiaro esempio. In questa guida all’acquisto vi aiuteremo a scegliere il forno a microonde Whirlpool adatto a voi. Abbiamo selezionato infatti i migliori modelli da libero posizionamento e da incasso e ve li presentiamo in ordine di prezzo crescente. Prima però soffermiamoci sui parametri che hanno influenzato la nostra scelta e che dovrete tenere a mente anche voi.

Il primo importante fattore che va considerato è ciò che il microonde ci permette di preparare, quindi le sue funzioni. Scongelamento e riscaldamento sono sempre presenti, ma nessun forno a microonde Whirlpool si limita solo alle funzioni di base. Le modalità di cottura e i programmi pre-impostati tra cui scegliere sono talmente tanti da renderli prodotti semi-professionali, molto versatili e che non si rivolgono ad utenti base. Sono anzi pensati per chi li utilizza principalmente per cucinare e vuole sbizzarrirsi con nuove preparazioni, sfruttando al massimo ogni funzione. Sono poi prodotti più costosi rispetto alla media, cosa che non si concilia con le esigenze di chi vuole un prodotto essenziale. Ecco quindi che abbiamo fermentazione dello yogurt, lievitazione degli impasti, cottura al vapore e modalità crisp. Per questi ultimi sono poi necessari gli appositi accessori, sempre presenti in dotazione, che contribuiranno alla buona riuscita dei vostri piatti. Tutti i forni Whirlpool sfruttano sempre il grill e, spostandoci sulle fasce di prezzo più alte, non è raro trovare modelli che integrano anche la modalità ventilata Forced Air, per cuocere come con un forno tradizionale. Inoltre, Whirlpool ha sviluppato delle innovazioni per ottenere risultati migliori in cottura e ridurre ulteriormente le tempistiche: la Tecnologia 3D distribuisce in modo tridimensionale le microonde e il calore nel vano interno per uniformare cottura e scongelamento; mentre la tecnologia Sesto Senso, in base al peso dell’alimento sceglie automaticamente le impostazioni di cottura.

Il secondo fattore da non dimenticare è la velocità del microonde, che permette di passare molto meno tempo in cucina. La riduzione delle tempistiche è legata alla potenza stessa del dispositivo: più questa è alta e meno tempo il microonde impiegherà per cuocere. I Whirlpool hanno sempre degli ottimi wattaggi, che partono dagli 800 W e salgono quando combinati con grill o Forced Air. Se volete essere sicuri però di avere un forno molto prestante e veloce, orientatevi su quelli che integrano anche la Tecnologia 3D e il Sesto Senso.

La professionalità è sì gradita, ma questa non deve comportare dispositivi troppo complessi da utilizzare. Il terzo fattore che consideriamo è quindi la semplicità generale del microonde, che si declina in uso e pulizia. Partendo dall’uso, i Whirlpool riescono a mantenere dei comandi estremamente intuitivi, nonostante abbiano tantissime impostazioni, semplificati con delle icone che non richiederanno il consulto continuo delle istruzioni. Sul fronte della pulizia, invece, gli interni rivestiti e la funzione autoclean contribuiscono a rendere la manutenzione quotidiana molto più semplice e rapida.

Infine, rimane da valutare la capienza del vano interno. Essendo dedicati alla cucina e a chi la sa vivere a pieno, non abbiamo modelli di piccole dimensioni. Si parte perciò dai 25 litri, una misura standard che non rende il microonde ingombrante e che è perfetta per famiglie medio-piccole. Si sale quindi fino a superare i 33 litri, adatti alle famiglie più grandi e per cucinare senza limiti.