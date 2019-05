Forno a microonde da incasso: la migliore scelta per guadagnare spazio in cucina

Forno a microonde da incasso: quale comprare

In una società frenetica come quella in cui viviamo è impensabile rinunciare ad un elettrodomestico pratico e comodo come il microonde. È infatti un’assistente fidato per ogni ricetta, a cui delegare alcuni passaggi o l’intera preparazione dei piatti. Basti pensare al riscaldamento rapido o allo scongelamento, in grado di salvare i pasti di chi è sbadato, di chi non sa cucinare e di chi ha poco tempo a disposizione. Infatti, indipendentemente da quale sia il compito affidatogli, questo macchinario ha il grande pregio di svolgerlo rapidamente e nella metà del tempo che impiegherebbero altri dispositivi. Comporta quindi tanti vantaggi, ma ha una caratteristica che per molti utenti si tramuta in difetto insormontabile. Il classico microonde è infatti quello mobile, che si può posizionare ovunque si voglia, ma se la cucina è piccola, ogni ripiano diventa importante e il microonde un ingombro in più. Una moderna soluzione per guadagnare spazio e rendere la cucina più pratica è la scelta di un forno a microonde da incasso. Si tratta di prodotti ancora poco conosciuti sul mercato, ma anche della migliore risposta a questo tipo di problema. Vediamo nello specifico i loro vantaggi e le caratteristiche che abbiamo considerato per scegliere i migliori modelli.

Trattandosi di forni da incasso, il primo fattore da considerare è il loro design. Questi microonde possono infatti coprire uno spazio rimasto vuoto nei mobili e diventare così un complemento al tradizionale forno elettrico. Sono anche un’ottima scelta se avete intenzione di sostituire del tutto proprio il forno elettrico con un prodotto più completo e all’avanguardia. Il loro design ricalca infatti quello dei forni tradizionali, con poche e semplici variazioni che possono consistere nella tastiera dedicata ai comandi spostata di lato invece che nella parte superiore. Lo stile è sempre molto semplice, per adattarsi al meglio ad ogni tipo di cucina, da quelle più classiche alle più moderne. Sono quindi quasi sempre realizzati in acciaio inox, con colori eleganti che si limitano quindi al grigio e al nero.

Il secondo fattore che va poi considerato riguarda le funzioni offerte da questi modelli, cosa che non può esimersi da un confronto con gli altri dispositivi simili. Infatti i microonde da incasso offrono molte meno funzioni rispetto a quelli da libero posizionamento e non sempre il forno ventilato è compreso. Scongelamento e riscaldamento rapido sono sempre garantiti, ma sul fronte della cottura possono limitarsi a quella combinata con il grill e a pochi programmi preimpostati. Per il momento non esistono microonde da incasso più complessi e che integrino le funzioni di quelli mobili come la cottura al vapore. Vi sono comunque anche numerosi modelli combinati, ossia che integrano al microonde anche il grill e il forno ventilato. Questa combinazione permette di ottenere risultati uguali per consistenza e sapore a quelli di un normale forno elettrico. I piatti tradizionali come arrosti, pizze, lasagne, ma anche torte e dolci in generale vengono così cotti in metà del tempo grazie al microonde, ma la migliore e omogenea distribuzione del calore da parte del ventilato fa si che questi piatti si secchino in superficie e rimangano morbidi all’interno, mentre il grill contribuisce alla doratura e alla croccantezza esterna. Se volute sostituire il vecchio forno tradizionale è questa la scelta che vi consigliamo.

Per quanto riguarda poi la la velocità del dispositivo, questa è uno dei vantaggi più apprezzati nei microonde ed è strettamente legato alla potenza: più potente è il forno e più è veloce. Tutti i dispositivi selezionati hanno un ottimo wattaggio minimo di 800 W, che sale notevolmente quando combinato al grill e al ventilato.

Infine, l’ultimo importante fattore da tenere sotto controllo è la capienza, infatti questi forni sono più grandi rispetto ai microonde mobili, ma più piccoli in confronto ai forni elettrici classici. Questo può rappresentare un vantaggio o uno svantaggio a seconda delle vostre esigenze, ma in generale sono tutti adatti a qualsiasi tipo di famiglia. La capienza interna infatti non supera i 40 litri: può essere un problema se volete sostituire un forno molto capiente, ma è adatta se invece si cerca un microonde da affiancare proprio al forno elettrico. Le dimensioni esterne dipendono sostanzialmente dalle vostre esigenze, ma esistono sia microonde piccoli che grandi.

Nella nostra guida all’acquisto abbiamo selezionato i migliori modelli realizzati da aziende che nel tempo si sono guadagnate la fiducia dei consumatori con modelli da libero posizionamento. Non tutti i brand si avventurano però su questo fronte. Tenendo contro dei pro e dei contro sopra elencati, abbiamo cercato modelli che fossero potenti, veloci, semplici da utilizzare e che presentassero più funzioni utili, ricercando sempre il miglior rapporto-qualità prezzo possibile. Per quanto riguarda i prezzi, questi infatti sono più elevati rispetto ai microonde mobili, ma è su questo fattore che abbiamo suddiviso la nostra guida: i microonde sono presentati per fascia di prezzo crescente, con quella bassa che va dai 150 ai 250€, quella media si attesta sui 300-400€ e quella alta dai 500€ in su.