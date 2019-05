Forno a microonde Candy: qualità alla portata di tutti

Forno a microonde Candy: quale comprare

Oggi Candy è uno dei nomi di punta del settore degli elettrodomestici intelligenti nel panorama mondiale, ma che avrebbe fatto tanta strada era chiaro sin da quando questa piccola azienda di Monza produsse la sua prima lavatrice nel 1946. Il primo passo verso la cucina venne compiuto con le lavastoviglie, vennero poi i frigoriferi e i congelatori e solo in seguito i microonde. Candy spicca in questo mercato grazie a prodotti capaci di rivolgersi proprio a tutti. I forni a microonde Candy sono infatti molto semplici da utilizzare pur stando attenti ad offrire sempre quanto di meglio l’innovazione ha raggiunto. Anche la cura estetica fa comprendere quanto l’azienda sia interessata a migliorare l’esperienza dell’utente in cucina. La gamma di forni a microonde Candy comprende modelli con grill, combinati, da incasso e anche una specialissima linea vintage che non abbiamo tralasciato nella nostra guida. I prezzi di questi microonde si attestano su una fascia medio-bassa alla portata di tutti, ma salgono leggermente per i modelli da incasso. Prima di vedere i microonde selezionati però soffermiamoci sulle caratteristiche che abbiamo valuto nella scelta.

Partiamo come sempre dalle funzioni, aspetto estremamente importante che determina ciò che il dispositivo ci permetterà di fare. I microonde Candy non sono forni professionali, quindi non si avventurano tra le funzioni di cottura extra oramai tanto diffuse come la cottura al vapore, la fermentazione dello yogurt, la frittura e così via. I modelli più semplici si concentrano solo su scongelamento e riscaldamento, integrando però anche il grill e permettendo di cucinare dando più carattere agli alimenti. Spostandoci sui microonde più avanzati, questi includono anche funzioni interessanti come il forno ventilato, la modalità crisp o quella light per soddisfare anche i più esigenti, ma che non sono comunque interessati a prodotti troppo complessi. Questi poi includono anche programmi automatici che ampliano il ventaglio di preparazioni possibili.

Il secondo fattore da considerare è la velocità, uno dei vantaggi più apprezzati nei microonde. Questa va di pari passo alla potenza, che nei microonde Candy non scende mai sotto i 700 W e aumenta quando è presente il grill. Più potente è il forno e più veloce sarà nella cottura.

Altrettanto importante è considerare la capienza, misurata in litri, da scegliere in base alle vostre esigenze e alla grandezza del nucleo famigliare. I modelli più semplici da 20 litri sono rivolti alle famiglie piccole o a chi comunque cucina poco; la misura standard più diffusa di 25 litri è perfetta per famiglie medie, mentre salendo sui 30 litri troviamo microonde abbastanza grandi con i quali cucinare senza limiti.

Infine, c’è da valutare anche la semplicità complessiva del dispositivo. I comandi dei microonde Candy sono in genere molto intuitivi, ma se cercate qualcosa di molto semplice allora vi sconsigliamo il microonde che si avvale di tanti programmi automatici e dell’uso dell’app dedicata.