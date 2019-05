Fitness tracker nuoto: i migliori prodotti per la piscina

Fitness tracker nuoto: quale comprare

Come abbiamo visto molto spesso all’interno delle nostre guide presenti nel raccoglitore sui miglior fitness tracker, le smartband sono oggigiorno capaci di fare cose che prima erano impensabili. Prendiamo solo in considerazione il fatto che fino a qualche anno fa, erano in grado di tenere traccia di pochissimi dati, per lo più relativi alla distanza percorsa e alle calorie bruciate. Stop. E oggi? Adesso siamo immersi in un universo di prodotti che non solo sono in grado di riconoscere automaticamente il tipo di attività fisica in atto (feature presente solo in alcuni modelli), ma spesso consigliano anche come migliorare le prestazioni fisiche, come dormire meglio e in generare come vivere in modo più sano.

Nella nostra guida relativa ai miglior fitness tracker nuoto andremo – ovviamente – a vedere quali sono i prodotti che meglio si prestano al tracking delle discipline sportive in acqua. Oltre alle varie differenze (prezzo, materiali, feature) che caratterizzano questi dispositivi, tutti hanno in comune alcuni parametri che riteniamo essenziali. Il primo è ovviamente l’impermeabilità. Questi fitness tracker nuoto offrono una impermeabilità fino ad un massimo di 50 metri (5 ATM). Per l’allenamento in piscina è più che sufficiente, ma magari potrebbe far comodo anche chi ama fare delle grandi nuotate in mare aperto.

Durante la selezione di questi prodotti abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione su un range di prezzo alla portata di tutti. I prodotti qui proposti arrivano a toccare un massimo di circa 150€. Il fitness tracker più economico è indirizzato a chi sta iniziando ad approcciarsi a questo genere di dispositivi e non è alla ricerca di un prodotto costoso o troppo complicato. Mano mano che si sale di prezzo, però, ecco arrivare modelli con tecnologie di tracciamento migliori e qualcos’altro in più.

L’ultimo prodotto sconfina leggermente verso il mondo degli smartwatch, sebbene venga considerata come una smartband vera e propria. Abbiamo voluto fare questa sorta di forzatura per accontentare gli utenti interessati ai fitness tracker nuoto con un display. Infatti, grazie all’ampio pannello, è possibile leggere istantaneamente tutte le informazioni relative all’attività fisica in corso.