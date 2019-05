Fitbit Versa recensione: tre mesi con l'ultimo wearable al polso

Software e funzionalità: tra notifiche, app e sport

Cosa può fare questo Fitbit Versa? La sua dotazione di funzioni è paragonabile a quella di qualsiasi altro smartwatch, e fa esattamente le stesse cose del Fitbit Ionic – tranne una. Versa infatti non è dotato di GPS, quindi se lo userete per la corsa non avrete modo di tracciare il percorso che state facendo (a meno che non teniate lo smartphone in tasca durante l’attività). Potremo contare passi, conoscere il nostro battito cardiaco, sapere quando abbiamo camminato, corso o preso una bicicletta, ma il tutto senza avere cognizione della propria posizione in maniera indipendente. È una mancanza che però toccherà solo parte dell’utenza: non a tutti interessa questo livello di dettaglio, ma per loro eventualmente c’è il Fitbit Ionic che è più completo.

Il software proprietario permette un mix di funzioni: ci sono quelle che chiamerei funzioni smart – dal supporto alle notifiche fino alle app – e le funzioni sport – per tracciare gli allenamenti. In tutto questo, lui compie in silenzio una serie di funzioni dedicate al benessere: conta appunto i passi che facciamo, monitora il sonno e l’andamento del nostro cuore. Ognuno di questi punti va preso come se un prodotto a sé stante: purtroppo è inevitabile notare come ci sia ancora tanto lavoro da fare lato software per rendere il prodotto davvero completo. Partiamo dalle funzionalità smart: Fitbit Versa si sincronizza con il nostro smartphone per farci vedere le notifiche in arrivo, per avvisarci quando ci stanno telefonando, oppure per usare delle mini app direttamente dal polso. Per tutte queste cose, Versa nasce già limitato: possiamo usare solo il tocco per interagire, quindi l’assenza di speaker e microfono significa (ad esempio) che potremo vedere che ci stanno chiamando ma non rispondere direttamente dall’orologio. Ad ogni notifica potremo usare una risposta preconfezionata (solo su Android per ora) ma ovviamente non c’è modo di esprimere un messaggio più completo. Le mini app funzionano, ma sono lente e soprattutto realmente poco utili.

Sullo sport la situazione si ribalta: con la pressione del tasto in alto a destra entriamo in modalità allenamento, che permette di comunicare al Versa che stiamo per iniziare una attività sportiva, invitandolo a tracciarla con cura. Potremo correre, nuotare, fare bicicletta, pesistica o esercizi a corpo libero. Una volta finito, con un tap possiamo fermare il riconoscimento e salvare l’allenamento nell’app Fitbit sullo smartphone. Vogliamo di più? Con Fitbit Coach potremo seguire dei mini programmi di allenamento direttamente dal polso, per poterci rimettere in forma dove si vuole. È utile per chi magari va già in palestra ma vuole continuare a fare attività anche a casa, oppure per chi viaggia e in camera d’albergo vuole comunque ritagliarsi quei dieci minuti per fare esercizio prima di dormire.

Fitbit Versa eccelle però (come sempre) nel riconoscimento passivo di informazioni sul nostro benessere. Come da tradizione, i device Fitbit sono campioni nel capire i passi che facciamo, la qualità del nostro sonno, quanto ci siamo spostati, quante scale abbiamo percorso e che cosa ha fatto il nostro cuore in tutto questo. Le informazioni che il Versa riesce a catturare senza il nostro input sono davvero tante e soprattutto interessanti, ma ovviamente non vale la pena acquistare uno smartwatch per fare le sole funzioni di una qualsiasi smartband.