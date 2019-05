Fitbit Ionic recensione: il re del fitness trattenuto da un software poco dinamico

Con la funzione coach, ho un trainer al mio polso

Fitbit Ionic è prima di tutto uno smartwatch pensato per gli sportivi, anche quelli che non lo praticano con costanza e a livelli agonistici. Dal mio punto di vista, ovvero un utente che si allena quotidianamente con un po’ di esercizi a corpo libero giusto per restare in forma, il Fitbit Ionic mi ha offerto la possibilità di fare qualche tipo di allenamento in più semplicemente provando l’applicazione Coach, direttamente integrata all’interno del sistema operativo. Questa può essere raggiunta facilmente tramite uno swipe da destra verso sinistra dalla schermata principale. Una volta tappato sull’icona a forma di stella, la schermata si suddivide in tre sezioni, ognuna legata ad un tipo di allenamento guidato: 10-minute Abs, 7-minute Workout e Treasure Chest. Ancora oggi non mi spiego la necessità di non tradurre in italiano anche questi menu e questo rientra tutto all’interno del discorso che faccio nel capitolo successivo, quello legato al software.

Durante la recensione di Fitbit Ionic ho quindi voluto provare la funzione Coach anche per fare esercizi a corpo libero che non avevo mai fatto prima d’ora. Una volta tappato su una di queste voci, questa si espande ed una piccola icona in alto a destra, anche questa disponibile con un tap, offre uno spaccato di quello che sarà l’esercizio nella sua interezza. Il programma “10-minute Abs” è caratterizzato da 12 movimenti da eseguire in un tempo complessivo di 10 minuti, ovviamente. Questa sezione dell’interfaccia permette di conoscere rapidamente la quantità di tempo impiegato per ogni esercizio, le parti del corpo interessate e, infondo, la lista completa delle aree del corpo che andremo a impegnare. Questo programma di esercizi andrà ad interessare le braccia/spalle, schiena, tronco, gambe, petto e attività cardio.

Una volta sicuri che questo sia il programma di allenamento che vogliamo provare, basta premere il grande tasto virtuale e forma di play, oppure il tasto fisico direttamente allineato a quello virtuale. Un brevissimo conto alla rovescia accompagna una breve animazione in cui un coach virtuale ci mostra come fare l’esercizio. Dopo aver fatto scadere il tempo, ecco che parte l’esercizio vero e proprio, accompagnato da una vibrazione leggera ma perfettamente percepibile, la stessa che troveremo anche a fine esercizio. A compimento delle prima fase di esercizio, una seconda figura mostra in anteprima quale altro esercizio dovremo svolgere, anche questo accompagnato da un conto alla rovescia e dalle due classiche vibrazioni a inizio e fine attività.

Durante l’attività fisica troviamo un vistoso conto alla rovescia accompagnato da un tasto rapido per bloccare e terminare la sessione così come il battito cardiaco. Alla fine di tutto, ecco che un breve riepilogo mostra alcune informazioni come il tempo di esercizio, il battito cardiaco, le calorie bruciate e tanto altro; tutte possono essere poi analizzate in dettaglio direttamente all’interno dell’applicazione mobile. Assieme al coach, troviamo poi il tracking delle altre attività fisiche: corsa, bici, tapis roulant, pesi, timer intervallo ed esercizio. Questa sezione del Fitbit Ionic è disponibile dalla schermata iniziale semplicemente pigiando il tasto destro in basso. Ogni sezione può essere ulteriormente personalizzata tramite la pressione di una piccola icona a forma di ingranaggio. Qui troviamo voci come l’attivazione o meno del sensore GPS, la personalizzazione delle statistiche a schermo, la pausa automatica (l’orologio è in grado di mettere in pausa il tracking dell’esercizio se si accorge di non essere in movimento), e lasciare lo schermo sempre attivo.

Durante la mia recensione di Fitbit Ionic ho preferito sfruttare l’orologio per andare a fare un giro in bici in montagna. Il modulo GPS si comporta in maniera eccellente. Appena uscito dal cancello di casa, la piccola icona a forma di satellite ha agganciato il segnale nel giro di 3-4 secondi, permettendomi così di iniziare subito il mio giro in bici. Il mio consiglio, se siete soliti uscire in bici, è quello di impostare l’illuminazione costante dello schermo. Vi permette di non distogliere gli occhi dalla strada per sbirciare l’andamento dell’esercizio o l’arrivo di una notifica tramite il raise to wake-up. L’ampio display permette di avere sempre a disposizione uno spaccato chiaro e vivido dei dati più importanti, come il battito cardiaco, la distanza percorsa, la velocità e il tempo. Devo ammettere che in questo frangente ho davvero apprezzato la presenza di un pannello con questo design e queste dimensioni; qui si capisce che il Fitbit Ionic è davvero un ottimo smartwatch per lo sport.

Qualche piccola riserva ce l’ho sulla dimensione generale della cassa. Se come il sottoscritto amate fare flessioni, potreste avere qualche piccolo problema a farle indossando lo Ionic. Il problema è facilmente aggirabile alzando di poco la cassa, ma questo potrebbe causare una lettura poco precisa del proprio battito cardiaco. È un piccolo compromesso con cui non è difficile convivere e devo dire che ho avuto gli stessi problemi con tutti gli altri smartwatch che ho avuto modo di provare.