I filtri fotografici: cosa sono e come sceglierli

Tipologie dei Filtri fotografici

Tra le tipoligie di filtri più utilizzati troviamo sicuramente i filtri UV e gli Skylight , il filtro infrarosso, il filtro polarizzatore e i filtri ND (Neutral Density) e GND (Gratuated Neutral Density). Scopriamoli insieme e affrontiamo le caratteristiche delle singole tipologie.

Filtri fotografici UV

Il filtro UV non apporta un reale effetto visivo all’immagine e, di conseguenza, avendo un vetro semplicemente neutro e trasparente, è utilizzato più come filtro di protezione per la lente frontale che come filtro per un particolare effetto. Sicuramente permette di bloccare la maggior parte dei raggi UV che potrebbero raggiungere il sensore permettendoci di ottenere, teoricamente, una maggiore nitidezza dell’immagine con toni leggermente più caldi. Purtroppo l’effetto è talmente limitato che il reale utilizzo che se ne fa è quello di vetro di protezione. La sua struttura è spesso circolare con attacco a vite.

Filtri fotografici skylight

Anche il filtro skylight, come il precedente, si presenta la maggior parte delle volte con una struttura circolare piuttosto che a lastra. Caratterizzato da una colorazione rosea, i vantaggi, molto poco visibili, sono molto simili a quelli del filtro UV ma leggermente intensificati: aumento di nitidezza e riscaldamento dei colori come l’incarnato in fotografia di ritratto o le ombre blu in fotografia di paesaggio. Essendo anch’esso poco utilizzato per lo scopo per cui è stato creato, è associabile oggi ad uno scopo di protezione della lente frontale piuttosto che di reale effetto visivo sull’immagine.

Filtri fotografici infrarosso

Il filtro infrarosso viene utilizzato per percepire l’infrarosso (appunto), una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d’onda oltre il visibile. Il filtro infrarosso blocca le lunghezze d’onda della luce visibile lasciando passare solo quelle dell’infrarosso. Nelle nostre moderne reflex è comunque giù presente un filtro, prima del sensore, che taglia via le radiazioni estreme come quelle UV e infrarosse.

Alcune reflex hanno eliminato questo filtro prima del sensore, come la Nikon D800E, la Nikon D810 o la Canon 5DS R. Per far in modo di far giungere l’infrarosso fino al sensore anche in presenza del filtro denominato CutIR avremo bisogno di allungare di molto il tempo di esposizione. Il filtro infrarosso infatti si presenta con un vetro completamente nero e per poter essere utilizzato avremo bisogno di tempi disposizione molto lunghi, diaframma chiuso per ottenere molta profondità di campo e una messa a fuoco precisa su infinito e oltre (sembra una presa in giro ma non lo è) in quanto la precisa messa a fuoco dell’infinito infrarosso è leggermente oltre l’infinito del visibile.

I risultati che otterremo saranno delle immagini completamente rosse alle quali dovrà essere corretto il bilanciamento del bianco; il colore rosso infatti, nella fotografia con filtro infrarosso, apparirà bianco. Gli effetti ottenibili sono molto particolari. Sono presenti tre tipo di filtri per valori diversi di nm (nanometro): i filtri che bloccano la luce visibile fino ai 600nm, quelli fino ai 700nm e quelli fino ai 900nm. I primi due permettono di mantenere ancora qualche colore reale della scena inquadrata, visto che lasciano filtrare ancora un po’ di luce visibile, mentre l’ultima tipologia ci farà ottenere una foto completamente rossa che diverrà bianca con la correzione del bilanciamento del bianco.

Filtri fotografici polarizzatori

Il filtro polarizzatore è sicuramente tra i più utilizzati. La colorazione del filtro è di un grigio molto lieve, che può ridurre la luminosità della scena da 1 a 2 stop, ed è formato da due vetri: uno fisso e uno che gira a vuoto. Questo movimento libero permette di regolare l’intensità della polarizzazione. La polarizzazione consiste nell’eliminare alcune frequenze dello spettro visibile; tradotto: permette di ottenere immagini più sature e più contrastate, nel caso di cieli nuvolosi, e soprattutto con la possibilità di regolare il riflesso su superfici non metalliche. Ciò significa che ruotando la ghiera del filtro potremo gestire il riflesso prodotto da vetri, superfici d’acqua e qualsiasi altra superficie riflettente non metallica. Risulta veramente molto efficace per poter vedere sotto la superficie dell’acqua o per scattare fotografie attraverso vetri, così come per far esaltare cieli tersi con la presenza di nuvole bianche e ben definite.

Filtri fotografici densità neutra – ND

Questa tipologia di filtri inizia ad addentrarci in un ambito più tecnico della fotografia. Molto semplici da capire ma non altrettanto semplici da utilizzare, i filtri ND si presentano sia circolari, con attacco a vite, sia sotto forma di lastrine con una colorazione grigio neutro; significa che questo tipo di filtro, se di buona qualità, non apporterà dominanti di colore all’immagine.

La colorazione grigia è omogenea su tutta la superficie del filtro e, a seconda della sua intensità, permetterà effetti più o meno marcati. Lo scopo del filtro ND è quello di togliere stop di luce; trova utilizzo in quelle situazioni in cui vogliamo utilizzare tempi di scatto lenti anche quando le condizioni ambientali non lo permetterebbero. Ad esempio, immaginiamo di trovarci in una giornata molto soleggiata e vogliamo utilizzare tempi nell’ordine dei 10 secondi: anche chiudendo al massimo il diaframma e utilizzando la sensibilità ISO più bassa probabilmente non riusciremmo nell’intento.

Con questo filtro invece toglieremo luce alla scena, sempre tenendo conto dell’intensità del filtro ND, permettendoci così l’utilizzo di tempi lenti anche in giornate molto soleggiate. Diverso ma con lo stesso concetto dell’esempio precedente, questo filtro ci permette anche di utilizzare diaframmi molto aperti in presenza di molta luce, in tutte quelle occasioni in cui ISO basso e velocità dell’otturatore più rapida possibile non sono comunque sufficienti ad utilizzare il diaframma più aperto possibile senza sovraesporre la foto. L’effetto creativo che un filtro del genere è in grado di riprodurre sono per esempio l’acqua con effetto seta per via del tempo di esposizione lento, il movimento delle nuvole che restituiscono molta dinamicità grazie sia al tempo lento che al movimento delle stesse e tutte quelle situazioni in cui un tempo lento non è accademicamente previsto, a causa di condizioni di luce ambientali e tipologia di immagine.

Come il precedente filtro anche il neutral density non è riproducibile da nessun software di post produzione. Esistono inoltre filtri ND variabili che, formati da un anello fisso e uno libero (proprio come il polarizzatore), permettono di modificare l’intensità di riduzione della luce in termini di stop. Qualitativamente sono più scarsi del singolo filtro, ma dall’altra parte hanno una portabilità estrema considerando che offrono sei o più filtri in uno. Per meglio comprendere le varie tipologie di filtri ND bisogna far riferimento alla tabella esplicativa realizzata da Nicolò Lamberti in cui troviamo le diciture ND X (in cui X esprime un numero: 0,3 – 0,6 etc.) e la relativa riduzione di stop di luce. La stessa tabella è applicabile anche ai filtri GND. Questa illustra anche a sinistra il tempo di scatto senza filtro e quello da utilizzare a seconda del filtro scelto.

Filtri fotografici Graduati – GND

Come il precedente, anche il filtro GND o permette risultati difficilmente riproducibili in post produzione – dico difficilmente in quanto quest’effetto è riproducibile ma con una buona conoscenza tecnica e tramite l’uso di più esposizioni dell’immagine. Questo filtro si trova sopratutto sotto forma di lastra ed ha la caratteristica di avere una colorazione sfumata dal grigio al trasparente. La sua caratteristica principale è quella di permettere scatti in cui sono presenti informazioni sia nelle alte luci che nelle ombre ma effettuando una singola esposizione; esposizione che sarà calcolata esponendo sulle ombre e ponendo la metà del filtro scura in corrispondenza della fonte di luce; un tramonto sul mare ad esempio. Il filtro GND si divide a sua volta in filtri con sfumatura soft e filtri con sfumatura hard. I primi hanno una sfumatura dal grigio al trasparente più morbida e sono ideali in quelle situazioni in cui l’orizzonte, o comunque lo stacco tra zona di luce e zona d’ombra, è frastagliata (alberi, montagne, case) e non netta come può essere l’orizzonte sul mare. Questa morbidezza permetterà di non ritrovarsi con alberi o montagne scuriti per metà. Differentemente i filtri con dicitura hard hanno una sfumatura molto netta e sono appunto ideali in quelle situazioni in cui lo stacco tra luce e ombra è definito e non ci sono ostacoli tra le due zone. L’esempio più lampante è sicuramente l’orizzonte sul mare in cui la linea dell’orizzonte separa nettamente la luce del tramonto dall’ombra del primo piano. Come il precedente l’intensità del grigio può variare permettendo di ridurre più o meno stop di luce.

Per quanto riguarda questa categoria di filtri, così come per i filtri ND, i brand che offrono il massimo in termini di qualità sono, in ordine d’importanza, Cokin, Formatt Hitech, Lee e Singh Ray. Questi marchi hanno dei costi più elevati rispetto ai filtri giocattolo che possiamo trovare online e i motivi sono ben chiari: non immettono forti dominanti di colore difficilmente rimovibili in post produzione e soprattutto non sono di plastica. Il materiale usato per filtri di alta qualità è resina o vetro.

Su Amazon si trovano dei prodotti dei suddetti marchi ma, per una scelta più ampia, potrebbe essere necessario fare riferimento anche ad altri rivenditori. Quello che possiamo trovare su Amazon sono filtri singoli, kit composti sia da filtri ND che GND, kit con filtri e holder o solo holder. Premetto che sconsigliamo l’acquisto dei vari kit di bassissima qualità dove con soli 20€ porti a casa sei o più filtri con holder incluso: se hanno questo costo un motivo c’è ed è subito ben visibile.