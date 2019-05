Xiaomi Smart Home: los mejores productos para la casa inteligente

Xiaomi Mi Vacuum 2 (alias Roborock S50)

En una casa domótica parece que ahora no puede falta un robot que se encarga de la limpieza de los suelos. Hay robots que deambulan por la casa, moviéndose al azar en una habitación, y luego están esos robots inteligentes, equipados con sensores que mapean el entorno, reconstruyen un mapa de todo el apartamento y se encargan de la limpieza sin descuidar ningún rincón, de forma rápida y eficiente. El Xiaomi Mi Vacuum 2 (también conocido como Roborock S50) es un robot aspirador inteligente, por lo que es un producto digno de formar parte de la guía Xiaomi smart home.

Este robot aspirador posee características excepcionales y no tiene nada que envidiar a los productos mucho más nobles – y caros – iRobot, Ecovacs o Neato. A bordo del Xiaomi Mi Vacuum 2, la segunda generación de aspiradoras robóticas de la marca china, encontramos un láser LSD que mapea el entorno circundante 1800 veces por segundo, así como muchos otros sensores anticolisión, anticaída y de movimiento. Sus ruedas con amortiguadores independientes son capaces de superar obstáculos de hasta 2 cm de altura, y parece comportarse al máximo en cualquier situación. La potencia de succión es un récord, con sus 2000 Pascal al máximo rendimiento, ideales para limpiar incluso las alfombras, que reconoce automáticamente una vez que el robot sube en ellas. No se debe subestimar la presencia de un filtro HEPA lavable, una característica que no debe darse por sentada.

En esta segunda versión del robot aspirador de Xiaomi añadimos la funcionalidad de mopa. Sin embargo, esta función no está controlada electrónicamente, por lo que el robot no tendrá ningún comportamiento diferente una vez que se haya llenado el depósito de agua y se haya montado el paño; se humedece a través de dos boquillas de forma completamente pasiva. En realidad, en lugar de lavar un piso, puede desinfectarlo y refrescarlo, pero no reemplaza un paso más incisivo para eliminar la suciedad y las manchas incrustadas. Sin embargo, la función es bienvenida, aunque puede ser molesta cuando tienes muchas alfombras no removibles en casa, ya que el Xiaomi Mi Vacuum 2 pasaría sobre ellas incluso con el paño húmedo.

Las funciones smart se administran a través de la aplicación Mi Home, donde puedes ver el mapa de la casa escaneado y seleccionar áreas de limpieza específicas. Desafortunadamente, no es posible hacer lo contrario, es decir, imponer barreras que no puedan ser cruzadas por el robot, excepto seleccionando sólo las zonas a limpiar. A través de la aplicación también es posible programar los tiempos de limpieza y ajustar todos los parámetros de funcionamiento, en primer lugar la potencia de aspiración, que se puede ajustar en 4 niveles.

Xiaomi Mi Vacuum 2 tiene una batería de 5200 mAh que permite al robot trabajar durante 1h40m, consiguiendo limpiar silenciosamente en una casa de paso de tamaño medio-grande (170 metros cuadrados). La altura del robot desde el suelo es de unos 9,6 cm, una medida que no permite pasar bajo sofás y muebles especialmente bajos. En cualquier caso, es el robot para la limpieza de suelos con la mejor relación calidad/precio del mercado. La versión global tiene un enchufe compatible con los europeos, y el idioma por default es el inglés. Puedes comprarlo tranquilamente en Amazon, o buscar la versión china en Gearbest, que permite ahorros adicionales.