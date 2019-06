Xbox One X vs PS4 Pro: comparamos las consolas dedicadas al juego 4K

Xbox One X características, innovaciones y diferencias

Este nuevo producto de primera calidad también destaca inmediatamente en términos de diseño, que no difiere especialmente de lo que vimos con el lanzamiento de la Xbox One S, con un color oscuro y un tamaño incluso más pequeño que el modelo básico de la consola.

La Xbox One X presenta una configuración de hardware que es todo menos indiferente, con un procesador AMD Jaguar con 8 núcleos personalizados de 2,3 GHz, mejorados en comparación con los que ya están presentes en Xbox One, PS4 y PS4 Pro, pero sin adaptarse a los últimos modelos de la familia Ryzen.

En la rama de la GPU, One X presenta una versión sin precedentes del ya conocido AMD Radeon RX 480 con cuatro unidades de calculo adicionales, mantenidas a una frecuencia más baja. En cuanto a la refrigeración de la consola, se adopta una cámara de vapor para asegurar una ventilación y refrigeración más eficiente. Por otro lado, se observa una gran evolución en lo que se refiere a la memoria, con un paso importante desde los 8 GB DDR3 anteriores hasta los 12 GB GDDR5.

Al igual que con el lanzamiento de la Xbox One S, Xbox One X también mantiene algunas características de construcción específicas, como la presencia de una fuente de alimentación interna – en este caso 245 W – y puertos HDMI dobles para la entrada y salida de vídeo, además de la ya obvia falta del puerto Kinect, ahora oficialmente fuera de producción. Una vez más, finalmente, encontramos la presencia de un reproductor Blu Ray UHD al igual que en la anterior Xbox One S. También desde el punto de vista multimedia hay importantes innovaciones, con la presencia de un chipset con soporte H.265 capaz de capturar vídeos en 4K a 60 fps.

Pasando, sin embargo, a lo que Xbox One X realmente logra hacer en términos de gaming, la consola por primera vez será capaz de ejecutar los títulos de última generación a una resolución nativa de 4K y framerate hasta 60 fps. Lo más importante es que no son sólo las exclusivas (en salida o ya lanzadas) las que disfrutan del llamado tratamiento Xbox One X Enhanced, sino también los títulos de terceros más importantes, como Assassin’s Creed Origins, Anthem y muchos otros. Por lo tanto, quedará a discreción de los desarrolladores soportar una actualización gratuita a la siguiente consola para mejorar el rendimiento técnico de los distintos títulos.

Si, en cualquier caso, quieres saber más sobre la consola, te remitimos a nuestra página dedicada a la Xbox One X.