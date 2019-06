Xbox One S vs PS4 Slim: características, diferencias y mejores ofertas

Xbox One S

Segumos la guía “Xbox One S vs PS4 Slim” con Xbox One S que, por su parte, ofrece una estructura muy similar, aunque también destaca algunas otras posibilidades, especialmente desde el punto de vista multimedia. En primer lugar, en comparación con el primer modelo de Xbox One, Xbox One S pierde definitivamente el apoyo del tristemente conocido Kinect, junto con las posibilidades que ofrece este último, en cuanto al control remoto de la consola. Por el contrario, Xbox One S sigue siendo una gran consola y centro multimedia en todos los sentidos.

Sin duda notarás el tamaño más pequeño y el diseño agradablemente renovado de la Xbox One S en comparación con la versión anterior, obteniendo un aspecto mucho más atractivo y funcional. Pero además de eso, Xbox One S también representa una evolución desde el punto de vista tecnológico, gracias a la presencia de un reproductor Blu Ray de 4K para la visualización de películas y series de televisión a resolución UHD.

A esto se añade un sensor inalámbrico que permite un rango de reconocimiento más amplio con controladores y la capacidad de conectar discos duros externos para ampliar el espacio de almacenamiento del disco duro integrado (disponible como siempre de 500 GB o 1 TB). Al igual que la PS4 Slim, Xbox One S también ofrece compatibilidad con HDR para una reproducción de color más natural y de mejor calidad con los títulos compatibles.

Una característica muy interesante, especialmente en el caso de que también sean jugadores en el PC, es la plataforma Xbox Play Anywhere. Esta última ofrece la posibilidad de comprar un título en formato digital en Xbox One S y acceder a la misma copia del juego también desde la Tienda de Windows de tu PC, que también se sincronizará con respecto al progreso del juego de acuerdo con su cuenta de Xbox Live. Los títulos que soportan esta posibilidad son diferentes, especialmente en lo que se refiere a los titulos exclusivos de la consola, sin embargo, para estar seguros siempre comprueba la presencia en la tienda de la frase ‘Xbox Play Anywhere’. Otra posibilidad que diferencia a la Xbox One S de la PS4 Slim es la compatibilidad de la primera con los títulos de las anteriores consolas de Microsoft. Por lo tanto, tendrás la posibilidad de comprar en formato digital o de recuperar en formato físico un gran número de títulos de Xbox 360, pero recientemente también la primera Xbox (en este caso sólo en formato digital comprando títulos directamente en el Xbox Game Store).

Por último, también hablamos de los servicios en línea ofrecidos por Xbox One S, que como siempre encuentran soporte para la infraestructura de Xbox Live. En cuanto a la PS4 Slim, también en este caso encontramos dos posibilidades para unirse al servicio, en primer lugar con una cuenta gratuita de Xbox Live Silver para acceder a la plataforma y a la tienda de juegos digitales; en segundo lugar, con una suscripción de pago de Xbox Live Gold para acceder no sólo al multijugador en línea, sino también a la selección de juegos gratuitos de Xbox con juegos de oro, que ofrece una selección de títulos mensuales que se pueden canjear gratuitamente en tu cuenta.