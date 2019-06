Xbox One S vs PS4 Pro: comparamos las dos consolas

Xbox One S

La Xbox One S es básicamente la versión 1.1 de la Xbox One original, que ofrece numerosas mejoras en el tamaño, consumo de energía e incluso rendimiento gráfico, ya que la consola cuenta ahora con una mayor potencia de cálculo. Gracias a su GPU/CPU mejorada, de hecho, Xbox One S realiza una ampliación de la resolución de 1080p a 2160p; la razón de este aumento viene dada por el hecho de que todo el contenido no relacionado con los juegos de la consola puede funcionar de forma nativa en 4K, por lo que para evitar imágenes “pixeladas” es necesario hacer un mínimo de upscaling. Si estás interesado en comprar una plataforma Xbox One pero no quieres invertir en una Xbox One X para jugar en 4K, entonces la Xbox One S es perfecta para tus necesidades. También cabe destacar la presencia, entre los paquetes que se proponen a continuación, del modelo más nuevo y reciente: Xbox One S All Digital. En comparación con el modelo anterior, este último se distingue por la ausencia de un lector óptico Blu Ray, limitando el acceso a juegos y contenidos multimedia únicamente a la plataforma Xbox Live.