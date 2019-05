Webcam PC: cómo y cuál elegir

Webcam PC para gaming: cuál comprar

Afortunadamente, hay muy pocos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir qué webcam comprar para los juegos. La más importante de ellas es absolutamente la resolución. Hasta hace unos años la mayoría de las webcams del mercado ofrecían una resolución bastante baja (320 x 240 o 640 x 480 píxeles) pero la tecnología avanza, y hoy en día un objetivo de 720p o 1080p es absolutamente la norma. Como resultado, sólo recomendaremos productos con capacidad de grabación en alta definición y desaconsejaremos encarecidamente la compra de cámaras web con una resolución inferior a 720p. Además, casi todas las webcams pueden aplicar un efecto Croma-Key directamente a nivel de software, así que no te preocupe: todos los productos que recomendamos son compatibles con el efecto Croma-Key.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la presencia de tecnologías que ayudan a hacer frente a situaciones de falta de brillo. Normalmente, en contextos de streaming, las webcams se utilizan por la noche y en ausencia de fuentes de luz suficientemente fuertes, la calidad de la imagen se resiente mucho. No es una característica esencial, pero es mucho más aconsejable tener una webcam PCpara gaming que evite el pixelamiento de la imagen en condiciones de luz no optimas, que una que no tenga esta función.

Framerate y micrófono

Por último, el otro elemento lo suficientemente importante como para tener en cuenta es la velocidad de fotograma (framerate) de la cámara web. Cuanto mayor sea la framerate , mayor será la fluidez de la imagen, por lo que será más agradable ver el streaming o las grabaciones realizadas con la cámara web. En el mundo de los videojuegos, 60 fps es el “estándar de oro” de la velocidad de fotogramas, y aunque es mucho más importante que esa velocidad de fotogramas sea alcanzada por el juego, esto no significa que no sea preferible para la webcam 60 fps en comparación con 30 fps.

Un punto que no es estrictamente esencial considerar es la calidad del micrófono. En el mundo del streaming (y en general de las comunicaciones online relacionadas con los juegos) escuchar a alguien hablar con un micrófono “abierto” es algo muy molesto, ya que implica un efecto secundario desagradable: escuchar todos los sonidos del entorno. Usar el micrófono de la webcam, en pocas palabras, es extremadamente desaconsejable en el ámbito gaming. La solución ideal, por lo tanto, es combinar la webcam con un par de auriculares para el gaming y / o un micrófono para el gaming, para garantizar un mayor nivel de calidad de audio en el chat de voz.