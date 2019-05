Volante Xbox One: cómo y cuál elegir

Volante Xbox One: cuál comprar

Los aspectos más destacados a evaluar en un volante de Xbox One son todos los mismos que ya hemos mencionado en nuestras guías sobre el mejor volante de PS4 y con nuestro artículo sobre el mejor volante de PC. El primer elemento clave que se establece para analizar correctamente estos productos, de hecho, es el mismo: además de tener acceso a un mayor nivel de personalización, el aumento de la gama de precios mejora indudablemente tanto la calidad de la construcción como la precisión y la capacidad de respuesta en el juego.

Dependiendo de tus expectativas simulativas, entonces, tienes que decidir si “conformarte” con un producto funcional o si comprar un dispositivo de gama alta para realmente liberar todo el potencial que ofrece el juego en cuestión. Normalmente este concepto es “obvio”, pero en el caso de las ruedas de juego es aún más pronunciado de lo normal.

Los accesorio vendidos junto con el volante

Cada dispositivo que se respeta está claramente equipado con una pedalera con acelerador y freno, siendo nada menos que fundamental para sumergir al jugador en la acción. No recomendamos la compra de ningún volante Xbox One que no tenga este accesorio, de hecho, si estás buscando un alto nivel de interacción y simulación te sugerimos la compra de productos que también incluyen el pedal del embrague y – en la mayoría de los casos – soporte completo para la implementación de una palanca de cambios manual. No todo el mundo considera que esta adición sea “esencial”, así como la presencia de un radio de volante superior al mínimo 270°, por lo que la elección depende de ti.

Elementos adicionales

Force Feedback es prácticamente otro must cuando se habla de volante Xbox One, lo que le da a la experiencia un nivel de sensibilidad táctil que se adapta al entorno de carreras simuladas. Dicho esto, sin embargo, hay que tener en cuenta que es una característica muy ruidosa, así que tenlo en cuenta seriamente si eres un jugador nocturnos y no quieres estropear el sueño de algunos de vuestros compañeros de habitación o miembros de la familia.

El último aspecto realmente importante para verificar, sobre el que no se puede negociar en absoluto, es el método con el que se fija el volante en posición. Casi todos los volantes modernos utilizan abrazaderas, siendo realmente eficaces si se aprietan y colocan correctamente, así que asegúrate de apretar todo firmemente y no fijes el volante en compartimentos deslizantes en absoluto. Las fuerzas que intervienen en el force feedback-o nuestra poderosos giros- a largo plazo pueden dañar seriamente nuestros muebles; así que elige con cuidado dónde asegurar el volante de tu Xbox One. La mejor solución posible a este problema es comprar un soporte para el volante (quizás en combinación con un asiento de carreras), para preservar nuestros muebles, el volante en sí y al mismo tiempo identificarnos plenamente con la experiencia de conducción.