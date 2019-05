Mejor ventilador PC: cómo y cuál elegir

Cooler Master MasterLiquid Lite 120

Este disipador de calor líquido tiene un radiador de 120 mm con un ventilador de 120 mm incluido. Es compatible con los socket AMD AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 o Intel LGA 115x/2066/2011/2011-v3 /2011/1366/775 e incluye un pequeño tubo de pasta térmica para aplicar.

En este rango de precios empezamos a ver las primeras propuestas de refrigeración líquida, pero es Cooler Master el que nos sorprende en particular con el MasterLiquid Lite 120. A pesar de su aspecto algo anticuado en la actualidad, el MasterLiquid Lite 120 es un excelente enfriador de líquido entry-level. Este modelo también es muy silencioso gracias al ventilador Cooler Master incluido. Ciertamente hubiéramos preferido un diseño de los tubos de goma negra, pero en general no está nada mal. Obviamente, esto no afecta el valor de las otras características ofrecidas, de las cuales no podemos quejarnos en absoluto dado el coste.