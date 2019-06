Timbre WiFi: la guía de los mejores para smart home

Nest Hello

Nest Hello es un timbre WiFi premium, con un diseño elegante, ciertamente diseñado y construido con cuidado y atención a los detalles. Su cuerpo tiene menos de 3 cm de grosor, donde en la parte inferior encontramos el botón redondo enmarcado por un LED azul, que llama la atención; encima, simétricamente, la lente de la cámara. Se trata de un sensor de 1/3″ con una resolución de 3 megapíxeles, capaz de grabar vídeo en formato 4:3 – más adecuado que el clásico 16:9 para este tipo de uso. El ángulo de visión es de 160°, mientras que la función HDR ayuda a mantener una imagen clara, incluso con fuertes contrastes, quizás debido a la luz solar directa; cuando cae la noche, se puede contar con la visión nocturna por infrarrojos. Para el compartimiento de audio hay un altavoz y un micrófono, que permiten comunicarse con los que aparecen delante del timbre WiFi Nest Hello, a través del smartphone. El lado de la conectividad está dominado por Wi-Fi 802.11b/g/n, limitado a la frecuencia de 2.4 GHz solamente. También hay Bluetooth, que se utiliza durante las fases de configuración y emparejamiento.

Un pequeño paréntesis: Nest Hello es un timbre WiFi de funcionamiento exclusivamente cableado, y debe conectarse a una línea de baja tensión, como la de los timbres tradicionales. Sin embargo, es bueno estar seguro de la compatibilidad total con las especificaciones eléctricas de tu transformador, es decir, 16-24V CA, 8 VA. Las páginas del sitio de soporte de Nest explican cómo localizar el transformador y ver si es compatible, de lo contrario tendrás que reemplazarlo. Esto puede ser realizado en poco tiempo por cualquier electricista, o puedes contactar con un técnico certificado de Nest Pro.

El timbre de la puerta WiFi de Nest llamará la atención del visitante gracias a la luz azul alrededor del botón y una notificación nos avisará de que alguien ha estado llamando. Obviamente, esto no excluye el funcionamiento del clásico zumbador en casa, que no desaparece en absoluto, pero puedes apagarlo. Una notificación también nos avisará en caso de movimientos delante de la casa, y podremos acceder en cualquier momento al streaming de la cámara , siempre activa. En caso de que tengas una suscripción a Nest Aware, también puedes aprovechar el reconocimiento facial.

Además de hablar directamente a través de audio bidireccional, puedes enviar un mensaje pregrabado a Nest Hello, útil si no puedes hablar en ese momento específico. El timbre WiFi también se integra con Google Assistant y el altavoz inteligente Google Home, que puede actuar como timbre adicional; con un Chromecast de segunda generación conectado al televisor se pueden enviar las imágenes de las cámaras de Nest Hello a la pantalla. Finalmente, Nest Hello puede trabajar al aire libre, estando certificado para soportar los elementos atmosféricos. Este timbre WiFi es sin duda uno de los más interesantes del mercado, aunque el coste no es bajo y requiere conexión a la red eléctrica de baja tensión.