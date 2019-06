Timbre inalámbrico: los mejores de cada gama de precio

Nest Hello

El primer timbre inalámbrico que queremos recomendar es el Nest Hello, sin duda uno de los productos más conocidos de este tipo. Nest Hello se compone de un cuerpo compacto y el diseño está especialmente cuidado, el grosor es inferior a 3 cm y el cuerpo resiste a las inclemencias del tiempo. En la parte inferior del frente encontramos el botón del timbre, mientras que simétricamente en la parte superior, el ojo de la cámara. Consiste en un sensor de 1/3″ y 3 megapíxeles de resolución, capaz de grabar vídeo en formato 4:3, apto para ver a las personas delante de la entrada. El campo de visión es muy amplio, con un ángulo de 160°, y existe la característica HDR para mantener una buena legibilidad de la imagen incluso con fuertes contrastes entre las áreas de luz y sombra. También hay visión nocturna por infrarrojos y el conjunto de altavoz y micrófono para audio bidireccional. Nest Hello se conecta a Internet usando el Wi-Fi 802.11b/g/n a 2.4 GHz, así como Bluetooth.

Para instalar el timbre inalámbrico Nest Hello – que debe estar conectado a la línea de baja tensión – es necesario que el timbre de la puerta con cable de corriente esté equipado con un zumbador y un transformador de 16-24V CA, 8 VA. En las páginas de soporte de Nest se indica cómo identificar si tu tipo de transformador es adecuado y, en este caso, prever un montaje autónomo. En caso de duda, puedes ponerte en contacto con tu electricista o utilizar un instalador certificado de Nest Pro.

Nest Hello dará la bienvenida a los clientes, que inmediatamente localizarán el timbre y dónde pulsar, gracias al anillo de luz que rodea al botón. La cámara siempre está activa, sin embargo, y nos notificará inmediatamente si alguien se detiene frente a la entrada, permitiéndonos ver la transmisión en vivo y posiblemente comunicarnos vía audio, usando tu teléfono inteligente, dondequiera que estemos en ese momento. Si estás suscrito al servicio Nest Aware, también puedes utilizar la función de reconocimiento facial.

Si alguien llama a nuestra puerta, además del clásico timbre -que puede desactivarse a través de la aplicación- recibiremos una notificación en tu smartphone. Además de poder hablar directamente con la persona interesada, puedes dejar que Nest Hello hable en nuestro lugar, utilizando mensajes pregrabados. Por último, Nest Hello se integra perfectamente con el altavoz inteligente Google Home, convirtiéndolo en una parte integral del sistema de notificación, si tienes un Chromecast de segunda generación conectado a tu televisor, también puedes pedirle a Google que lo encienda para que te muestre en la pantalla grande las imágenes en directo tomadas de Nest Hello. El timbre inalámbrico Nest Hello es uno de los más interesantes del mercado, aunque el coste no es ciertamente irrisorio.