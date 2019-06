Termostato digital: los productos para hacer tu calefacción smart

Netatmo: termostato digital smart y cabezales termostaticos

La marca de origen francés Netatmo se dedica al diseño y venta de dispositivos para la domótica, y su catálogo incluye un termostato digital y cabezales inteligentes para termoválvulas, productos cuyo diseño fue realizado por Philippe Starck.

El termostato digital inteligente de Netatmo consiste en una placa cuadrada de plástico semitransparente, a la que se le pueden dar diferentes acabados de color con los adhesivos del envase, cuyo color es visible en transparencia. En el centro hay una pantalla LCD monocromática que muestra poca información pero esencial: la temperatura actual y la establecida. Siempre incluido en el paquete está también el soporte de mesa, en caso de que queramos instalar el termostato en modo full wireless, viceversa se montará la placa a la pared y se conectará mediante cables eléctricos a la caldera, tal y como se hace tradicionalmente. Por último, hay un relé, así como otros accesorios para el montaje y baterías AAA – necesarias para el suministro de energía.

Como ya hemos comentado, podemos instalar el termostato digital y conectado de Netatmo de dos maneras: una más tradicional y otra que ofrece la posibilidad de moverlo libremente por toda la casa, libre de cables y restricciones de cualquier tipo. En el primer caso, muy conveniente para aquellos que están reemplazando un termostato con cable montado en la pared, será suficiente conectar los cables de la caldera al termostato inteligente de Netatmo, tal como se indica en el manual de instrucciones. El relé se conectará a una toma de corriente en casa, en un área donde la señal Wi-Fi llega a 2,4 GHz del router. El relé se comunicará con el termostato a través de una señal de baja frecuencia, capaz de ir más allá de las paredes y cubrir una buena distancia sin interferencias. Por lo tanto, este modo de configuración estará formado por el router que se comunica vía Wi-Fi con el relé, el cual a su vez está conectado al termostato, este último conectado a la caldera a través de cables eléctricos. Esta es la solución más básica, ciertamente conveniente si queremos sustituir el viejo termostato cubriendo el espacio de la pared con el nuevo, así como la única opción viable si la caldera y el router Wi-Fi están tan lejos que no podemos establecer una conexión estable. El inconveniente, si así lo decimos, es tener el termostato montado en la pared, en una posición obligatoria, que puede que ni siquiera sea la mejor para adquirir la temperatura ambiente.

El segundo método de instalación ofrece al usuario la posibilidad de retirar el termostato de los cables (funciona con pilas AAA), colocándolo en cualquier lugar de la casa, no cerca de una pared, lejos de las zonas donde llega la luz solar o donde hay una temperatura poco representativa. En este segundo caso, el relé debe estar conectado a la caldera con los cables de la corriente, y ésta se comunicará al mismo tiempo con el router vía Wi-Fi, y con el termostato en una frecuencia dedicada. La conexión entre el relé y el termostato digital no debe causar problemas, mientras que la señal Wi-Fi más débil es un parámetro a tener en cuenta para esta metodología de instalación. Netatmo también proporciona instrucciones claras para llevar a cabo el procedimiento de instalación de una manera sencilla.

El termostato digital Netatmo, tras ser configurado con la aplicación Netatmo Energy para iOS y Android, comenzará inmediatamente a analizar cómo se comporta la vivienda desde el punto de vista climático, y lo hace mediante los algoritmos adecuados. Sólo tenemos que gestionar nuestras preferencias, en términos de temperatura y tiempo, pero durante los primeros días de uso, el termostato Netatmo seguirá aprendiendo, aumentando así su eficiencia. Si, por ejemplo, queremos despertar a las 6:45 a.m., encontrando la habitación a una temperatura de 21 °C, Netatmo aprenderá en los primeros días con cuánta antelación es necesario poner en marcha la caldera, para llegar de la manera más eficiente a la temperatura objetivo, incluso en condiciones climáticas exteriores, viento, humedad y otros parámetros adquiridos a través de los servicios meteorológicos online. El usuario siempre podrá gestionar cada uno de los ajustes desde la aplicación, así como arrancar o parar el termostato digital y monitorizar el consumo. Otro punto importante es la integración con las plataformas domóticas Apple HomeKit y Google Assistant, que también permiten habilitar controles de voz a través de Siri y el asistente de Google; soporte completo para Amazon Alexa y la plataforma IFTTT.

Como ya hemos mencionado, Netatmo también tiene en su catálogo cabezales inteligentes para termoválvulas, una solución ideal para aquellos que no disponen de una caldera independiente, pero que desean controlar el clima doméstico y ahorrar en el consumo. Los cabezales termostáticos se montan fácilmente sustituyendo al cabezal actual de sus válvulas, presente por ley en todos los radiadores. La operación no presenta ningún riesgo de fuga de agua, ya que la válvula no debe ser reemplazada en su totalidad, sino sólo el cabezal giratorio. Como primer paso es necesario adquirir el Kit de Base, que incluye dos cabezales termostáticos, además del relé que se conecta a cualquier toma de corriente. Esto se comunicará a través de Wi-Fi con el router, mientras que a través de ondas de radio de baja frecuencia con todas las válvulas. En este punto se pueden comprar tantas válvulas cuanto son los radiadores en la casa, o al menos cuántos queremos controlar. Hay que decir que no se trata en absoluto de una solución alternativa respecto a la opción del termostato digital, sino que permite controlar la temperatura de cada radiador de forma independiente, es decir, habitación por habitación, reduciendo aún más el consumo. Precisamente por esta razón, nada prohíbe a los que tienen una caldera y un termostato Netatmo hacer inteligentes incluso las diferentes válvulas termostáticas, o tal vez sólo las de un área particular de la casa, pudiendo así ajustar la temperatura de forma independiente. En este caso, es decir, si ya está equipado con un termostato Netatmo con relé, no necesitas comprar el Kit de Base de válvulas termostáticas, sino directamente las adicionales. Para más información sobre el producto puedes leer nuestra reseña completa: Netatmo válvulas termostáticas inteligentes reseña.

La excelente aplicación creada por Netatmo no incluye, sin embargo, una característica: la geolocalización, o la capacidad de localizar la ubicación (muy aproximada) del smartphone de cada habitante de la casa, para saber si está vacía o no, o si alguien está de regreso. Por supuesto, si tienes tiempos bastante estándar puede que no sea un problema, o todavía puedes evitar la limitación con otros productos, como la cámara Netatmo Welcome (ver nuestra reseña de Netatmo Welcome) que puede reconocer la presencia de personas en casa, o con un simple sensor de movimiento combinado con la plataforma IFTTT.