Teclado PC gaming: los mejores para cada gama de precio

Logitech G910 Orion Spectrum RGB

Este teclado de PC para juegos cuenta con teclas mecánicas Romer G, un cable de 1,8 metros, botones macro y multimedia dedicados y un reposamuñecas fijo.

Terminemos nuestra lista de productos hablando brevemente sobre el Logitech G910 Orion Spectrum RGB, un teclado PC gaming con excelentes teclas mecánicas y que domina en cuanto a cantidad y tipo de características adicionales presentes. En primer lugar, es importante decir que los switch Romer G, propiedad de Logitech, son sencillamente excelentes, y que también cuentan con la primacía de las “teclas mecánicas más duraderas” gracias a su durabilidad de 70 millones de presiones. En términos de silencio son comparables al Cherry MX Brown, y el feedback de actuación es excelente para el tipo de tecla.

Dicho esto, sin embargo, el aspecto más interesante es sin duda la inclusión ergonómica bien diseñada de nueve teclas de macro dedicadas (también retroiluminadas por LEDs RGB) e incluso una estación de acoplamiento para conectar nuestro smartphone, con el fin de utilizarlo con programas compatibles como pantalla adicional. El tamaño del reposamuñecas incorporado no es inmenso, pero no hay duda de que si deseas un teclado extremadamente rico en características y opciones de personalización no busques más.