Teclado gaming inalámbrico: cómo y cuál elegir

En este artículo te explicaremos cuáles son los criterios esenciales para evaluar, cuando se busca un teclado gaming inalámbrico. Este tipo de accesorio para PC difiere de sus homólogos cableados, no tanto desde un punto de vista técnico como filosófico. El teclado inalámbrico por definición, de hecho, no es considerado un producto “para el gaming“. Es evidente que el uso de un teclado sin cable tiene algunas ventajas, como la ausencia de cables molestos o una mayor libertad de movimiento. Dicho esto, sin embargo, la selección de productos de juego válidos no es inmensa. Vamos a descubrir juntos lo que podemos encontrar de válido en el mercado.