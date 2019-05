Tarjetas gráficas gaming baratas: cómo y cuál elegir

En esta guía, exploraremos el entorno de las GPUs en busca de una tarjetas gráficas gaming baratas y que valga la pena. No consideramos una opción óptima la de comprar productos más viejos. No vamos a recomendar productos muy antiguos (como las tarjetas de vídeo de hace 3-4 años). Esto se debe a que no nos parece una opción óptima desde el punto de vista del rendimiento, pero sobre todo porque la longevidad y relevancia en el tiempo de este tipo de productos asequibles no está diseñada para cubrir más de 2, máximo 3 años de funcionamiento. Buscar algo barato, sin embargo, no debe significar contentarse, por el contrario, hay soluciones actuales y modernas especialmente para estas circunstancias. Vamos a verlas juntos .