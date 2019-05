Tablet 50 euros: descubre las mejores

Mediacom SmartPad Go 7

Dentro de la guía de la mejor tablet 50 euros, también encontramos una buena tableta barata con Android, la Mediacom SmartPad Go 7. La Mediapad SmartPad Go 7 está dirigida a aquellos que están cómodos con el sistema operativo de Google, tal vez para llevar a cabo tareas no muy complejas, ver contenido multimedia, jugar juegos y usar las redes sociales. La pantalla también es esta vez de 7 “, prácticamente una necesidad para este tipo de productos; obviamente, una pantalla más definida provocaría un aumento en el precio final de la tableta.

Para mover el conjunto está presente un procesador quad-core 1.5 GHz, extremadamente optimizado con respecto al consumo general y la reactividad del sistema operativo, acompañado de 512 MB de RAM de almacenamiento interno y 8 formato GB eMMC ampliable a través de micro SD. Il Mediacom SmartPad Go 7 está dirigido a los estudiantes, tal vez para traer a la universidad para volver a leer sus notas o escribir algunas notas, y para aquellos que buscan un producto muy básico para relajarse un poco’.