Tablet 400 euros: descubre los mejores

Apple iPad 2018

En nuestra guía sobre la ‘mejor tablet 400 euros’ no podíá faltar un producto Apple. Aunque todos saben que Apple no fue la primera en pensar en una tableta, no se puede no considerar que gracias a ella estos dispositivos han tenido un auge en las ventas, aunque ahora su tendencia está en plena fase de disminución, una señal de que el mercado obviamente está más inclinado hacia los teléfonos inteligentes. El iPad 2018 es la última generación de tabletas que la compañía de Cupertino ha puesto en el mercado, eso si no tomas en cuenta el nuevo iPad Pro.

Bueno, aquellos que eligen el iPad lo hacen esencialmente por dos razones: la primera, por supuesto, tiene que ver con el diseño, un elemento que siempre ha sido una característica de todos los productos de Apple y que a menudo le permitió emerger de la aglomeración del mercado; El segundo, sin embargo, se refiere básicamente al sistema operativo instalado en el dispositivo y al soporte completo para Apple Pencil, el lápiz de Apple que hasta ahora era la prerrogativa de solo el iPad Pro.

iOS, disponible en la versión iOS 11, es el sistema operativo que impregna todos los dispositivos móviles de la compañía de Tim Cook, con la excepción del Apple Watch que, en cambio, monta watchOS 4. Si en el otro lado de la cerca, Android, se considera como un sistema operativo cerrado y elitista, lleno limitaciones, aquellos que tienen uno o más dispositivos de Apple son muy conscientes de las ventajas de tener un dispositivo iOS.

La simplicidad extrema y la disponibilidad de servicios propietarios (veas iCloud, por ejemplo) permiten que prácticamente cualquier persona comience a usar un dispositivo iOS sin pasar horas para entender cómo funciona. El iPad está disponible en diferentes colores, con memoria de 32 o 128 GB, una pantalla de 9.7″ con tecnología IPS y una resolución de 2048 x 1536 píxeles de 264 PPI. Es sin duda una de las pantallas más bellas actualmente en el mercado. Permite el uso de prácticamente cualquier contenido, ya sea una página web, un texto, una imagen o un vídeo, los colores y la saturación de los mismos siempre será impecable.

En el interior se encuentra el procesador A10 Fusion, desarrollado internamente por la empresa; no olvidemos la proverbial optimización de software / hardware de todos los productos de Apple, asociado a 2 GB de RAM que le permite cambiar rápidamente de una aplicación a otra sin vacilaciones o relentizaciones.