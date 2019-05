SSD portátil: cómo elegir y cuál comprar

Para todos los propietarios de ordenadores portátiles que hemos comprado ya hace algunos años, llega el momento en que aceptamos, con un poco de resignación, que elegir un producto con un disco duro tradicional no era lo mejor para tener un sistema rápido. No juzgues con demasiada rapidez: los portátiles con memoria interna tradicional son mucho más baratos, por lo que comprar un dispositivo con un disco duro mecánico y luego pensar en una posible actualización con una unidad SSD no está del todo mal. Hoy vamos a hacer precisamente eso: cómo actualizar un portátil Windows con un disco duro de 2,5″ con una nueva unidad SSD. Antes de echar un vistazo a los modelos recomendados, entendemos por qué, si tienes un portátil, la elección de una unidad de estado sólido podría cambiar completamente el rendimiento del sistema. Así que echemos un vistazo a nuestra guía “SSD portátil“.