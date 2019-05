Sony smartband: descubramos las mejores del mercado

Sony smartband: cuál comprar

En esta guía veremos qué Sony smartband tienen realmente sentido comprar. Al igual que muchas otras empresas de alta tecnología, la empresa japonesa también se dedica al sector de los wearable (smartband y smartwatch), a pesar de que sus productos gozan de una reputación muy diferente a la de dispositivos similares lanzados por Fitbit, Garmin, Samsung, Huawei, Xiaomi y muchos otros. La razón está ciertamente en el ámbito de la comercialización, ya que los productos desarrollados por Sony son a menudo muy buenos e iguales a los de los competidores.

También hay que decir que Sony no se dedica a la comercialización estricta de productos relacionados con el campo de los fitness tracker; de lo contrario, la mayoría de las empresas mencionadas anteriormente se utilizan a menudo para anunciar nuevas versiones (o nuevos productos) de forma regular, al menos una vez al año. Algunos pueden decir que las Sony smartband pueden ser inferiores a los productos lanzados por la competencia, pero un análisis más detallado revela que este no es el caso. Cada producto tiene su propio nicho de mercado y sirve a una gama particular de usuarios.

Si buscas una banda inteligente que reconozca automáticamente el tipo de actividad desarrollada, tendrás que confiar en otras cosas -sobre todo Fitbit y Garmin-, pero eso no significa que no haya que tener en cuenta los wearable de Sony. Los productos que veremos en esta guía son pocos pero particulares: el primero es una smartband mínima, con el número esencial de sensores para el seguimiento de la actividad física. El segundo, en cambio, gracias a la presencia de una pantalla E-Ink curvada, es una interesante mezcla entre una banda inteligente y un reloj inteligente. Ambos pueden ser un buen punto de partida para aquellos que nunca han probado un tracker de fitness y no quieren gastar una fortuna para darse cuenta de que han dado un paso en falso, pero también para aquellos que buscan productos con pocas características pero bien diseñados.