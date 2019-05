Smartwatch natación: los mejores para los amantes de la piscina

Fitbit Versa

Abrimos nuestra selección personal dedicada al mejor smartwatch natación con el Fitbit Versa. El smartwatch del gigante estadounidense fue el primero en tener el objetivo de acercar al usuario medio de todos los días a este sector en particular. Recordamos que el Fitbit Ionic no fue recibido muy calurosamente -también debido a un software no muy maduro en el lanzamiento- y ya dirigido a un usuario hipotético que buscaba una idea precisa de smartwatch.

El Versa, por su parte, con un aspecto mucho más juvenil y líneas más dulces que su hermano mayor, ha permitido al gigante de la alta tecnología hacer un gran avance en la adolescencia y también en el mercado femenino, gracias a una función especial que permite seguir la evolución del ciclo menstrual. A pesar de su precio absolutamente competitivo, el Fitbit Versa se recomienda como un smartwatch natación porque tiene algunas características muy interesantes.

Además de la resistencia al agua de hasta 5 ATMs, que es un elemento bastante trivial para este tipo de producto, el Versa es capaz de trazar fácilmente la distancia de la natación en curso, representándola al lado del horario. El brillo extremo del panel también permite ver estos datos sin problemas, incluso manteniendo el smartwatch bajo la superficie del agua. Pero eso no es todo: el Versa rastrea automáticamente el número de piscinas, también teniendo en cuenta los diferentes cambios de piscina.

Obviamente, toda la información se vuelve a proponer en la aplicación móvil -una de las mejores del panorama wearable – para que la compruebes en detalle en tu smartphone. Se trata de un reloj inteligente de natación adecuado para un público que no necesita un producto de gama alta, tal vez lleno de características y parámetros que a menudo confunden al principiante en lugar de ayudarle.

Fitbit Versa: nuestra prueba

Fitbit Versa es el smartwatch del gigante estadounidense diseñado para usuarios que no buscan una solución avanzada como el Ionic. Si eres una de las muchas personas que buscan un smartwatch para realizar un seguimiento preciso de la actividad física pero sin soluciones que tiendan a lo “profesional”, entonces este producto podría ser para ti. De hecho, a pesar del precio mucho más bajo en comparación con el smartwatch de gama alta de la compañía, el Versa cuenta con sensores de alta calidad.

Éstos no sólo permiten llevar un registro de la distancia recorrida, los pasos, las calorías quemadas o el ritmo cardíaco, sino que también ofrecen un poco más con la capacidad de realizar un seguimiento automático de tu actividad física en curso. Esta característica es la mísma del Ionic, y permite al usuario iniciar un entrenamiento sin tener que preocuparse de indicar la actividad deportiva en curso.

Obviamente, el smartwatch no es capaz de rastrear ningún tipo de deporte, pero los presentes ofrecen un punto de partida bastante amplio. La autonomía es otro aspecto del Versá que me ha impresionado. La batería es capaz de asegurar un uso continuo que excede los 5 días y el tiempo de carga no es tan prohibitivo; de hecho, llevando el smartwatch al 0% de carga, el Versa alcanza la carga completa en sólo 2 horas.

Obviamente, el smartwatch no es capaz de rastrear ningún tipo de deporte, pero los presentes ofrecen un punto de partida bastante amplio. La autonomía es otro aspecto del Versá que me ha impresionado. La batería es capaz de asegurar un uso continuo que excede los 5 días y el tiempo de carga no es tan prohibitivo; de hecho, llevando el smartwatch al 0% de carga, el Versa alcanza la carga completa en sólo 2 horas.

Es un buen compromiso teniendo en cuenta el número de días que puede garantizar usándolo sin ningún tipo de restricciones. Por último, la aplicación móvil es uno de los aspectos más apreciados del trabajo de Fitbit en este sector. Toda la información registrada por el Versa se vierte en la aplicación que la representa de una manera clara, ordenada y fácil de entender, incluso para aquellos que no han utilizado la aplicación o el producto.