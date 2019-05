Smartwatch frecuencia cardíaca: veamos lo mejor del mercado

Mejor Smartwatch frecuencia cardíaca: cuál comprar

En esta guía del mejor smartwatch frecuencia cardíaca, descubriremos qué productos satisfacen mejor las necesidades de aquellos que quieren seguir su frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. El sensor HR, más conocido por nosotros como “sensor de frecuencia cardíaca”, es el elemento situado en la parte posterior de cada smartwatch utilizado para seguir la evolución de los latidos de nuestro corazón. La operación es muy simple, incluso para nosotros los mortales comunes: la sangre (roja) absorbe la luz verde que, si se nota, es precisamente la que emite el sensor HR mientras está en funcionamiento.

A través de este principio físico, el sensor es capaz de medir la cantidad de sangre que pasa por nuestra muñeca. Cuanto más rápido se acelera el latido, más sangre pasa por la muñeca y, en consecuencia, mayor es el número de latidos por minuto registrados por el reloj inteligente con pulsómetro. El grado de fidelidad de estos valores depende muy a menudo de la combinación clásica de hardware y software. Algunas empresas son capaces de ofrecer datos más veraces, otras pueden dar algunas pequeñas diferencias. En nuestra guía, hemos elegido los mejores productos desde este punto de vista, también teniendo en cuenta el precio de lista.

Si es cierto que los relojes inteligentes caros suelen ir acompañados de sensores muy válidos y precisos, también es cierto, en parte, para algunos “relojes inteligentes baratos”; de hecho, no todos los productos de bajo precio se consideran poco fiables. Por último, pero no por ello menos importante: los productos aquí enumerados no deben considerarse productos sanitarios, indicados para la monitorización hospitalaria de pacientes con cardiopatías. Los Smartwatches con pulsómetro se consideran un aliado de los deportistas (principiantes o avanzados) y de las personas que quieren mantenerse en forma. Vamos a descubrir el mejor smartwatch frecuencia cardíaca en nuestra lista.